Головне на 18 січня

Дочірня компанія «Газ України» НАК «Нафтогаз України» закликає теплопостачальні підприємства (ТКЕ) своєчасно розраховуватися за спожиті обсяги природного газу і терміново погасити накопичену заборгованість.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що станом на 17.01.11, за оперативними даними ДК «Газ України», підприємства ТКЕ (без урахування АЕК «Київенерго») заборгували компанії за спожитий в опалювальному сезоні 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) природний газ близько 3,59 млрд. грн. Рівень їх розрахунків за цей період становить 41%.

Крім того, борг столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» становить 1,25 млрд. грн.

Заборгованість теплопостачальних підприємств 10 регіонів України перевищила 100 млн. грн. (станом на 17.01.11).

Найбільшу заборгованість накопичили підприємства ТКЕ Донецької (522,99 млн. грн.), Дніпропетровської (500,70 млн. грн.), Харківської (456,98 млн. грн.), Запорізької (214,21 млн. грн.), Одеської (189,79 млн. грн.), Луганської (187,14 млн. грн.), Львівської (170,75 млн. грн.), Київської (157,05 млн. грн.), Полтавської (110,14 млн. грн.) областей і АР Крим (126,50 млн. грн.).

Низький рівень розрахунків за спожитий у поточному опалювальному сезоні природний газ (нижче 40%) у теплопостачальних підприємств АР Крим (29%) і Кіровоградської (30%), Закарпатської (31%), Житомирської (33%), Волинської (34%), Дніпропетровської і Луганської (по 35%), Рівненської (по 36%), Донецької (37%), Київської, Запорізької і Івано-Франківської (по 38%), Харківської (39%) областей.

Значною є заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий впродовж опалювального сезону 2009-2010 рр. Станом на 17 січня 2011 р., сума боргу становить 1,8 млрд. грн., рівень оплати - 83%.

ДК «Газ України» зазначає, що планові обсяги природного газу виділяються відповідно до рівня оплати тепловиробниками вартості спожитого природного газу.

Транзит природного газу територією України в 2010 році збільшився на 2,9%, порівняно з 2009 роком. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України в 2010 році скоротився на 30,8%, порівняно з 2009 .

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти – скоротилося на 22,7%.

Держкомстат не наводить натуральних показників транзиту нафти і газу.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ домовився з прем’єр-міністром Японії Наото КАН про виділення японською стороною Україні позики у сумі 8 млрд. ієн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Кредитній угоді між Японським банком міжнародного співробітництва та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк), що була підписана сьогодні у Токіо в рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Японії.

Як йдеться в угоді, японська сторона надає Україні 8 млрд. ієн (близько 800 млн. грн. - УНІАН) з метою сприяння експорту товарів та послуг з Японії та підтримки економічного розвитку України.

Міністерство закордонних справ України передало чеській стороні ноту з проханням надати матеріали про результати розгляду справи екс-міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА в чеських правоохоронних органах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Він повідомив, що сьогодні до МЗС України було запрошено тимчасово повіреного у справах Чеської Республіки в Україні, якому передали ноту української сторони з проханням офіційними каналами передати результати розгляду справи Б.ДАНИЛИШИНА в чеських правоохоронних органах.

«Мова йде про надання українській стороні офіційного рішення Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки про надання політичного притулку Богдану ДАНИЛИШИНУ», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, в МЗС розраховують, що в контексті дружніх і партнерських відносин між Україною і Чехією це прохання буде задоволено.

За словами О.ВОЛОШИНА, Чехія не зобов’язана передавати цей документ Україні.

«За чеським законодавством, рішення готується у двох примірниках, один з яких зберігається у Міністерстві внутрішніх справ, а інший надається адвокату особи, яка просить про політичний притулок. Таким чином, прямого міжнародно-правового обов’язку передати цей документ у чеської сторони немає, але для правильного розуміння того статусу, в якому перебуває пан ДАНИЛИШИН, нам ця інформація важлива і необхідна», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, українська сторона ставить під сумнів силу тих аргументів, які брала до уваги Чехія при ухваленні рішення про надання Б.ДАНИЛИШИНУ політичного притулку.

О.ВОЛОШИН також зазначив, що МЗС України не вважає, що дана ситуація може негативно позначитися на розвитку українсько-чеського політичного діалогу.

«Безумовно, ми рішуче відкидаємо звинувачення у політичному характері переслідування Б.ДАНИЛИШИНА. Справа носить виключно юридично-правовий характер, його звинувачують у зловживанні службовим становищем», – сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, будь-які заяви про те, що надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ свідчить про визнанням європейською спільнотою факту політичних репресій в Україні, не мають жодних підстав.

«Відповідна мотивація не міститься в якихось відомих нам документах, ухвалених чеською стороною, ні в жодних інших офіційних позиціях, які б виголошувались з боку наших партнерів в ЄС», - сказав О.ВОЛИШИН, додавши, що відповідні тлумачення рішення Чехії щодо Б.ДАНИЛИШИНА виходять від української опозиції, яка природнім чином хоче використати цю ситуацію на свою користь.

НЕК «Укренерго» скасувала аукціон із продажу послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в лютому 2011 року через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Таким чином, призначений на сьогодні аукціон визнано аукціонною комісією таким, що не відбувся.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» виставляла на лютневий аукціон доступ до пропускної спроможності ліній електропередач сумарною потужністю 3,065 тис. МВт за 4 міждержавними напрямками.

На аукціон виставлявся, зокрема, частково перетин у напрямках до Білорусі (750 МВт) і Молдови (200 МВт), раніше законтрактований дочірніми структурами ДТЕК.

У 2010 році органи Контрольно-ревізійного управління провели перевірки понад 14,3 тис. підприємств, установ і організацій, у ході яких на 94% перевірених об`єктів виявили порушення, допущені в 2008-2009 рр. і першому кварталі 2010 року, на загальну суму 93,3 млрд. грн.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Головного контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЄЄВ.

За його словами, при цьому сума прямих втрат державного бюджету становила 35,1 млрд. грн.

«Понад 35 млрд. грн. – це прямі збитки, завдані державі, або попросту гроші, які були через різні схеми виведені з державного бюджету. Це рекордний показник за всі роки роботи Контрольно-ревізійної служби, таких порушень не було ніколи», – сказав П.АНДРЄЄВ.

За словами голови ГоловКРУ, враховуючи негативні тенденції, які збереглися в багатьох органах державної влади, він звернувся до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з пропозицією терміново на засіданні уряду розглянути питання про стан бюджетно-фінансової дисципліни та боротьби з корупцією.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України звернулося до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з вимогою почати спеціальне антидемпінгове розслідування щодо імпорту нафтопродуктів в Україну, і ввести антидемпінгові мита в розмірі 130 євро за тонну на бензини і 80 євро за тонну – на дизельне пальне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту газової, нафтової та нафтопереробної промисловості Міненерговугілля України Костянтин БОРОДІН сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за його словами, до міністерства звернулися керівники шести українських нафтопереробних заводів із вимогою захистити вітчизняного виробника і почати антидемпінгове розслідування щодо імпорту нафтопродуктів в Україну.

Як повідомив К.БОРОДІН, три держави – Росія, Казахстан і Білорусь – займають 68% ринку імпортних нафтопродуктів і «здійснюють масовану експансію нафтопродуктів до країни».

За його словами, в 2010 році імпорт нафтопродуктів в Україну був на рівні близько 4,5 млн. тонн (у 2009 р. – 3,8 млн. тонн).

У свою чергу, як зазначив присутній на прес-конференції головний керуючий директор ТОВ «ТНК-ВР «Комерс» Дідьє КАЗИМІРО, за 9 місяців 2010 року підприємство отримало збиток у розмірі близько 470 млн. грн.».

«Якщо ситуація не зміниться, тоді цього року ми можемо отримати більше 1 млрд. грн. збитків», - сказав він.

Як зазначив голова правління ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) Павло ОВЧАРЕНКО, «якщо ситуація в 2011 році не зміниться, то ми перейдемо межу в 50% імпортного пального на ринку, і в перспективі українська нафтопереробка може зникнути взагалі».

Також П.ОВЧАРЕНКО додав, що в разі введення антидемпінгових мит, Кременчуцький НПЗ у 2011 році зможе збільшити переробку нафти до 5 млн. тонн.

Як додав, у свою чергу, К.БОРОДІН, Міненерговугілля очікує, що введення імпортних мит уже може бути реалізовано протягом півтора місяця, «але сподіваємося, що введення мит відбудеться раніше».

При цьому він зазначив, що термін введення мит залежить від спеціального розслідування Мінекономрозвитку.

В Україні господарствами всіх категорій у 2010 році отримано 39,2 млн. тонн зерна у вазі після доопрацювання, з них зерна продовольчих культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражних зернових – 21,5 млн. тонн (55%).

Такі попередні дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 2009 роком виробництво зерна зменшилося на 14,8%, що обумовлено як скороченням площі збору на 5,8%, або 894,1 тис. га, так і зниженням урожайності зернових культур на 9,7%, або 2,9 ц/га.

У 2010 році урожай кукурудзи на зерно збільшився на 13,7% – до 11,9 млн. тонн, рису – на 3,5%, до 147,9 тис. тонн, що обумовлено розширенням посівів цих культур.

За рахунок як зменшення площ збору, так і зниження врожайності виробництво всіх інших культур зернової групи порівняно з 2009 роком знизилося: жита – на 51,3%, вівса – на 37,3%, гречки – на 29,1%, ячменю – на 28,3%, пшениці – на 19,4%, проса – на 15,9% (через зменшення зібраної площі).

Виробництво соняшнику збільшилося порівняно з 2009 роком на 6,4% і становило 6,8 млн. тонн (у вазі після доопрацювання), що обумовлено збільшенням площі збору на 7,9%, або 332,6 тис. га.

Виробництво ріпаку зменшилося порівняно з 2009 роком на 21,5% і становило 1,5 млн. тонн, що обумовлено як скороченням площі збору на 14,9%, або 151,1 тис. га, так і зниженням врожайності на 8,1%, або 1,5 ц/га.

Валовий збір цукрового буряка (фабричного) порівняно з 2009 роком збільшився на 36% виключно за рахунок розширення зібраних площ на 53,9% при середній врожайності 278,3 ц/га (у 2009 р. – 314,9 ц/га) і становив 13,7 млн. тонн.

Зазначається, що в Україні під урожай 2010 року сільськогосподарські культури були посіяні на площі 26,9 млн. га, зокрема сільськогосподарськими підприємствами – на 19 млн. га (70,6%), господарствами населення – на 7,9 млн. га (29,4%). Порівняно з 2009 роком загальна посівна площа зменшилася на 0,2%, або 43,7 тис. га.

У господарствах усіх категорій виробництво картоплі (18,7 млн. тонн) зменшилося проти 2009 року на 4,9%, овочів (8,1 млн. тонн) – на 2,6%, що обумовлено зниженням врожайності цих культур відповідно на 4,9% і 5%.

Обсяги виробництва плодово-ягідної продукції зросли на 7,8%, винограду – скоротилися на 13% і становили відповідно 1,7 млн. тонн і 407,9 тис. тонн.

Господарствами населення в 2010 році вирощено 97% загального врожаю картоплі, 88% овочів, 84% плодів і ягід, 24% зерна, 18% соняшнику, 8% цукрового буряка (фабричного).

Забудовники, які продаватимуть житло за ціною вище 8 тис. грн. за квадратний метр, не матимуть державної підтримки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на брифінгу.

«Ті, хто продаватиме по 12-16 тисяч, хай продають, але хай пам`ятають, що ніякої підтримки від держави при цьому не отримають, ніяких гарантій не отримають», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що соціальне житло, яке продаватиметься в Києві за ціною 4 тис. грн. за квадратний метр, буде розраховано для працівників бюджетної сфери, зокрема для вчителів і лікарів. При цьому прем`єр зазначив, що для купівлі житла буде розроблено програму довгострокового кредитування.

М.АЗАРОВ ще раз зазначив, що ціна на житло не опуститися нижче 8 тис. грн. за квадратний метр. Проте, на його думку, це стимулюватиме пожвавлення на будівельному ринку.

Білорусь тимчасово припинила експорт дизельного пального до Європи через суперечку з Росією про ціну на нафту.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання «EurActiv».

За даними видання, Росія не планує відновлювати поставки нафти до Білорусі, щонайменше, до 20 січня, коли запланована зустріч прем`єр-міністрів двох країн Володимира ПУТІНА і Михайла М‘ЯСНИКОВИЧА.

У понеділок російський віце-прем`єр Ігор СЕЧИН, який курирує енергетичний сектор, зустрівся з першим віце-прем`єр-міністром Білорусі Володимиром СЄМАШКОМ для переговорів про поставки нафти.

Видання зазначає, що проблеми з ціною на російську нафту виникли після приєднання Білорусі до зони вільної торгівлі з Росією і Казахстаном.

Російські компанії хочуть підняти ціну нафти на 45 дол. за тонну, оскільки Білорусь збільшила на 12,5% тарифи на транзит нафти з 1 лютого цього року.

У січні Росія планувала поставити до Білорусі 1,5 млн. тонн нафти.

Білоруські НПЗ здатні переробляти до 360 тис. тонн на день.

Видання також зазначає, що проблеми між Білоруссю і Росією поки не позначилися на поставках російської нафти до Польщі і Німеччини нафтопроводом «Дружба».

(УНІАН)