Анонс на 19 січня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради. Планується розглянути: коригування проекту офісно-житлового комплексу на бульв. Дружби народів, 14-16; містобудівне обгрунтування будівництва готельного комплексу по вул. Нагірній, 25-Г та інші проекти.

* Відбудеться презентація для ЗМІ нового звіту Світового банку «Перспективи світового економічного розвитку на 2011 рік». Звіт презентує Ендрю Бернс, керівник групи макроекономічних досліджень Світового банку (Вашингтон, США). У презентації також візьмуть участь: Мартін Райзер, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови і Пабло Сааведра, старший економіст Світового банку в Україні.

* Прес-конференція на тему: "Ціни на нафтопродукти: ризики, можливості, прогнози". Учасники: Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95"; Ігор Чернявський, фінансовий директор мережі АЗС "Кло" (Київ).

* Прес-конференція народного депутата України, лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка на тему: «Земельна реформа. Програма Компартії України щодо земельного питання».

* Круглий стіл на тему: "До чого призведе новий закон "Про регулювання містобудівної діяльності?". Учасники: Ігор Соколов, заст. Міністра регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України; Андрій Віграновский, голова держслужби з питань охорони культурної спадщини України; Петро Толочко, голова Українського товариства охорони пам`яток історії та культури; Ігор Луценко, громадянська ініціатива "Збережи старий Київ". Запрошені: Ігор Лисов, заст. голови комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; Ігор Шпара, голова архітектурного союзу; Тетяна Тимочко, Екологічна Ліга України.

* Прес-конференція на тему: «Ринок нерухомості: підсумки минулого року і прогноз на 2011 рік». Учасники: президент Союзу фахівців з нерухомості України Олександр Рубанов і голова національної ради Ріелторської палати України Олександр Бондаренко.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Реформа енергетичного сектора: з чого починати?» Учасники: Іван Плачков – екс- міністр палива та енергетики; Олександр Нарбут – незалежний експерт з енергетичних питань; Ігор Бураковський – д.е.н., голова правління –директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Правда про «самозахоплення»: кому сьогодні вигідно затягувати вирішення земельних питань у Криму?». Як ярлик «самозахоплення» використовують для відволікання уваги від реальних фактів розкрадання кримських земель? Як більше 20 000 відмов на заяви про виділення земельних ділянок змушують кримчан починати масові акції протесту? Хто і навіщо планує акції непокори і організацію заворушень у День Відродження АР Крим (20 січня) і День соборності України (22 січня)? На прес-конференції буде озвучено офіційну заяву представників кримських «земельних полян протесту» народам Криму і Президенту України В. Ф. Януковичу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Аспекти безпеки в діловій програмі першої міжнародної виставки KIPS 2011". 23-26 лютого в Києві пройде перша Київська міжнародна виставка KIPS 2011 "Охорона, безпека та протипожежний захист". Учасники: Анатолій Сушон, ген.директор компанії ДП "Прем`єр Експо"; Борис Платкевич, президент-голова правління Українського союзу пожежної та техногенної безпеки; Анатолій Долинний, перший віце-президент Української федерації індустрії безпеки; Сергій Грабар, виконавчий директор Української будівельної асоціації; Олександр Краснопьоров, керівник PR-агентства "Сек"юріті ЮЕй".

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