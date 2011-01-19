ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Росія готує «газовий сценарій» для України на ринку палива», в якому пише - на думку глави «Укртатнафти» Павла Овчаренка, якщо не захистити український ринок від російських нафтопродуктів, то Україна потрапить в таку ж залежність від Росії , яка сьогодні є на ринку природного газу...

http://delo.ua/business/rossija-gotovit-gazovyj-scenar-150351/

* * *

Також «Дело» публікує матеріал «Скандинавські країни створюють союз проти Росії», в якому пише - на саміті північноєвропейських країн буде створений новий військово-політичний союз "міні-НАТО", який буде "наглядати за полярними ведмедями і росіянами"...

http://delo.ua/world/skandinavskie-strany-sozdajut-s-150335/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Віктор Янукович пізнав Схід» пише - вчора президент Віктор Янукович прибув до Японії з чотириденним візитом. За підсумками проведених у вівторок переговорів стало відомо про відкриття кредитної лінії Укрексімбанку на $100 млн. У сфері міждержавних взаємин нічого нового не з'явилося - сторони лише заявили про готовність розвивати контакти, при цьому Токіо в черговий раз відповів ввічливою відмовою на пропозицію організувати візит японського прем'єр- міністра в Україну...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1569883

* * *

Також «Комерсант-Україна» у публікації «Чехи підіграли «Укрзалізниці» на Євро-2012» пише - «Укрзалізниця» продовжила закупівлю двосистемних поїздів. Після підписання контракту на придбання 10 складів у корейської Hyundai Corp."Південна залізниця" підписала договір з компанією CKD Vagonka на поставку двох складів Skoda вартістю майже 40 млн. євро. Експерти вважають, що «Укрзалізниця» була змушена піти на такий крок: Hyundai встигає зробити лише 6 поїздів до чемпіонату Євро-2012...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1569909

* * *

Видання «Экономические известия» в публікації «Кабмін прибрав зерно до рук» пише - з 1 лютого всі контракти на відправку сільськогосподарської продукції за кордон повинні бути укладені на державній Аграрній біржі, йдеться в постанові Кабміну. Експерти та учасники ринку бачать у цьому корупцію та порушення антимонопольного законодавства і чекають чергового здешевлення закупівельних цін на агропродукцію. За жадібність уряду знову заплатить фермер...

http://markets.eizvestia.com/full/kabmin-pribral-zerno-k-rukam

* * *

Також «Экономические известия» в публікації «Партнер на південному березі» пишуть - Туреччина все голосніше заявляє про прагнення стати регіональним лідером у чорноморському регіоні. Для України партнерство з Анкарою необхідне як умова балансу сил і гарантія безпеки на південних рубежах...

http://state.eizvestia.com/full/partner-na-yuzhnom-beregu

* * *

«Экономические известия» в публікації «Кесарю - кесареве» пишуть - відтепер вільні кошти місцевих бюджетів можна розміщувати лише у двох державних банках ...

http://finance.eizvestia.com/full/kesaryu-kesarevo

* * *

«Газета по-киевски» в публікації «Ринки закриваються по першому шурхоту» пише - продавці столичних ринків після недавніх перевірок правоохоронців залякані і закривають точки по кілька разів на день...

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/19/012252.html

* * *

Видання «Сегодня» у публікації «Янукович полетить на вертольоті в березні. Майданчик в «Межигір'ї» вже готовий» пише - будівельники вертодрому біля Ради кажуть, що у них стоїть завдання закінчити все до 20 березня...

http://www.segodnya.ua/news/14214208.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Вантажі підуть з українських портів «на глибину» пише - з 18 морських портів України жоден не в змозі обслуговувати великотоннажні судна. Якщо не виправити ситуацію, то транзитний вантажопотік почне «обтікати» нашу територію, прямуючи в чорноморські порти Туреччини, Румунії, Болгарії або Росії...

http://economics.unian.net/rus/detail/74384

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Прослушка, выимка и стук» пише - для російського бізнесу стало сюрпризом, що антимонопольні чиновники проводять виїмки електронних носіїв і за допомогою МВС прослуховують телефонні розмови. Федеральна антимонопольна служба РФ все більше справ розкриває оперативними, а не аналітичними методами...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253369/proslushka_vyemka_i_stuk

* * *

Також видання «Ведомости» у публікації «Півцарства за платіж» пише - найбільша в Росії система моментальних платежів Qiwi знайшла стратегічного інвестора в Японії. Mitsui купила 14,9% Qiwi Ltd. у її акціонерів, виходячи з оцінки компанії майже в 30 показників EBITDA...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253366/polcarstva_za_platezh

* * *

Видання «Известия» у публікації «Житлово-комунальний хаос» пише - Генеральна прокуратура Росії виявила майже сто тисяч порушень закону у сфері житлово-комунального господарства і порушила 140 кримінальних справ...

http://www.izvestia.ru/russia/article3150530/

(УНІАН)

