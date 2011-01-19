З 1 березня ЄС і Грузія спростять візовий режим

ЄС і Грузія завершили процедури укладання угод про спрощення візового режиму і про реадмісію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, обидві угоди наберуть чинності з 1 березня цього року.

Угода про спрощення візового режиму передбачає, зокрема, зниження вартості короткострокових віз для громадян Грузії з 60 до 35 євро, спрощення процедури отримання віз, а також скасування плати за короткострокові візи для низки категорій громадян: пенсіонерів, дітей віком до 12 років, інвалідів, науковців, студентів і журналістів.

Угода про реадмісію встановлює процедуру повернення до країн походження громадян, які нелегально проживають на території Грузії або ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС затвердила мандат Єврокомісії на переговори про угоди про спрощення візового режиму і про реадмісію з Грузією 28 листопада 2008 року.

Угоди були підписані у червні 2010 року.

На сьогодні ЄС має угоди про спрощення візового режиму і реадмісію з 8-ма країнами: Албанією, Боснією і Герцеговиною, колишньою югославською республікою Македонія, Молдовою, Росією, Сербією, Україною і Чорногорією.