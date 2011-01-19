Азаров заявляє про необхідність збільшення частки високих технологій у ВВП країни

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність зростання частки високих технологій у внутрішньому валовому продукті країни.

Про це прем’єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«В Україні є високі технології європейського рівня, хоча масштаб їх використання в реальній економіці поки що на рівні 1-2% ВВП. Це нас абсолютно не задовольняє», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що важливим є те, що з’являються ідеї, які наближають Україну до створення високотехнологічного інформаційного суспільства. За словами глави уряду, в першу чергу це важливо з точки зору дерегуляції, можливості участі громадянського суспільства в державному управлінні, забезпечення прозорості рішень влади.

М.АЗАРОВ зазначив, що нещодавно прийнятий закон про доступ до публічної інформації вже сьогодні може бути технологічно забезпечений інформаційними системами. За словами М.АЗАРОВА, розроблено і буде втілено вже цього року систему єдиного вікна, електронного самоврядування, систему обліку комунальних платежів, пільг, компенсацій, субсидій. «Одне із завдань, яке сьогодні вирішено за дорученням Президента України, це демонтаж бюрократичної системи і, водночас, корупції, зашитої в ній. Інформаційні цифрові технології дозволяють звести до мінімуму спілкування громадянина з чиновником і мінімізують вплив чиновників на різні сфери життя. Єдине вікно і база даних – це кінець принизливим чергам за різноманітними довідками у БТІ, ЖЕКах та інших установах і організаціях», - зазначив прем’єр-міністр.