Інститут Горшеніна реорганізовано у міжнародну експертно-комунікаційну групу.

Про це УНІАН повідомили в інституті.

Зокрема, на базі Інституту Горшеніна – провідного аналітично-дослідницького центру України - створено міжнародну експертно-комунікаційну групу Gorshenin Group.

Група включає у себе три структурні підрозділи: Gorshenin Institute – незалежний неприбутковий аналітичний центр; Gorshenin Consulting – агентство, що здійснює політичний консалтинг і бізнес PR в Україні; Gorshenin media – медіа-холдинг, що включає мережу інформаційних агентств «Міст» (Міст-Дніпропетровськ, Міст-Харків, Міст-Одеса), а також інтернет-портал Lb.ua.

В Інституті також повідомляють, що у зв'язку з реструктуризацією компанії Володимир ФЕСЕНКО більш не є директором Інституту Горшеніна.

Керівництво Gorshenin Group здійснює Рада Директорів на чолі з Президентом Gorshenin Group Вадимом ОМЕЛЬЧЕНКОМ.