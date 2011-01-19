Кабмін скасував 15 наказів влади, що застосовувалися без реєстрації в Мін’юсті

Кабінет міністрів України скасував 15 наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які застосовувалися без державної реєстрації, а отже незаконно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідне розпорядження, розроблене Мін’юстом, ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Мін’юст ініціював ухвалення такого рішення у зв’язку з невиконанням міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади вимог Міністерства юстиції щодо усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Результати перевірок, що здійснюються Міністерством юстиції, свідчать про те, що до цього часу існує проблема застосування суб’єктами нормотворення незареєстрованих нормативно-правових актів. Такі акти, по-перше, є нечинними, оскільки не проходять державну реєстрацію, по-друге, вони не проходять правової експертизи і, як правило, суперечать законодавству, наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр нагадав, що за результатами перевірок, проведених у 2009 році та I півріччі 2010 року, центральні органи виконавчої влади було зобов‘язано усунути порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Проте не було вжито відповідних заходів Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державною митною службою, Державною податковою адміністрацією та Міністерством освіти і науки, констатували у Мін’юсті.

У цьому зв‘язку, з метою недопущення застосування нечинних нормативно-правових актів, розпорядженням Кабінету міністрів скасовано 15 наказів указаних органів як таких, що не набрали чинності та були надіслані до виконання з порушенням вимог законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Так, уряд скасував: накази Мінпраці від 29 грудня 2005 р. № 440 та від 8 грудня 2006 р. № 462; накази Держкомпідприємництва від 22 липня 2008 р. № 95 та від 8 липня 2009 р. № 123; накази Держмитслужби від 12 грудня 2007 р. № 1048, від 30 грудня 2008 р. № 1493, від 20 січня 2009 р. № 31, від 29 квітня 2009 р. № 398, від 7 травня 2009 р. № 418, від 7 травня 2009 р. № 419, від 28 грудня 2009 р. № 1254, від 10 березня 2010 р. № 222; накази ДПА від 14 серпня 2009 р. № 443 та від 25 листопада 2009 р. № 657, а також спільний наказ МОН, Мінфіну, МОЗ від 27 жовтня 2008 р. № 965/1301/609.

Керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади попереджено про особисту відповідальність за неналежне виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Цим же розпорядженням Кабміну доручено вжити заходів щодо недопущення незаконної практики встановлення нових правових норм методичними рекомендаціями та листами.

Міністр юстиції наголосив, що методичні рекомендації та листи не є нормативно-правовими актами і не повинні містити нових правових норм, а можуть мати виключно рекомендаційний, роз’яснювальний та інформаційний характер.

