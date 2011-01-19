Європарламент схвалив угоду щодо стабілізації та асоціації з Сербією

Європейський парламент на своєму сьогоднішньому засіданні у Страсбурзі схвалив угоду щодо стабілізації і асоціації з Сербією.

За відповідний проект рекомендацій, підготовлений Желько КАЧІНИМ (група ліберальних партій, Словенія) проголосувало більшість депутатів.

Для набирання чинності угода також має бути ратифікована усіма країнами - членами ЄС.

Вітаючи реформи, що проводяться в Сербії, Європарламент підкреслив, що повноцінна співпраця з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії залишається «фундаментальною умовою для прогресу Сербії на шляху до членства в ЄС».

ЄС і Сербія підписали угоду щодо стабілізації та асоціації в 2008 році. Процес ратифікації угоди у країнах - членах ЄС розпочався лише у червні 2010 року. На сьогодні 11 країн-членів повністю завершили ратифікаційні процедури.

Сьогодні ж депутати Європарламенту схвалили резолюцію щодо угоди, в якій, зокрема, закликали Сербію «без зволікання» розпочати переговори з Косово для досягнення довгострокової стабільності в регіоні.

У документі також міститься заклик до властей Сербії зробити все можливе для запобігання зловживанням громадянами Сербії наданим їм у 2009 році правом подорожувати в ЄС без отримання короткострокових віз.

Депутати також відзначили необхідність прогресу у пошуку довгострокового розв’язання проблеми переміщених осіб і біженців в країні.

За резолюцію проголосували 612 депутатів, проти – 38, утрималися – 28.

