Уряд затвердив структуру Секретаріату Кабінету міністрів України.

Про це йдеться у постанові № 1151 від 20 грудня 2010 року, текст якої розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, документом ліквідовані посади постійного представника Кабінету міністрів України у Конституційному Суді України, представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України та представника Кабінету міністрів України у Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації.

Крім того, встановлено, що прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі, віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики, віце-прем’єр-міністр України – міністр інфраструктури, віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства можуть мати радників на громадських засадах з числа професійних фахівців.

Тепер Секретаріат Кабміну складається з 15 підрозділів, раніше їх було близько 40.

