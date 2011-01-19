Чиновники видаватимуть громадянам довідку про звернення до органів влади – Мін’юст

Кабінет міністрів України удосконалив порядок діловодства за зверненнями громадян. Відповідні зміни до інструкції з діловодства, проект яких був розроблений Міністерством юстиції, ухвалено сьогодні, 19 січня, на засіданні Кабміну, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, зміни унесено для усунення недоліків, що виникли під час практичного застосування Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка, згідно з постановою Кабінету міністрів від 14 квітня 1997 р., застосовується в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, а також у засобах масової інформації.

КМУ вніс зміни до пункту 2 указаної Інструкції, зобов‘язавши надавати громадянам, які подали звернення до органів влади або в установи чи організації усіх форм власності, копії таких звернень із проставленим на них штампом з датою надходження та вхідного номера звернення.

Передбачається, що це сприятиме ефективності реалізації конституційного права громадян на звернення та покращить ведення діловодства за зверненнями громадян.

Попередня редакція інструкції не передбачала надання громадянинові підтвердження не лише щодо змісту, але й щодо самого факту звернення. Усі пропозиції, заяви і скарги повинні були реєструватися у день їх надходження та обліковуватися на картках, у журналах або за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

