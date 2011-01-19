Головне на 19 січня

Україна у 2011 році за борговими зобов`язаннями повинна буде виплатити 88 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі «5-го каналу».

«Цього року нам доведеться віддати гігантську суму – 88 мільярдів гривен. Це гігантська сума. Це ціна тих боргів, що накопичені нашими попередниками», - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що з цієї суми Кабмін повинен буде погасити, зокрема, 4 млрд. грн. боргу, які уряд Юлії ТИМОШЕНКО запозичував в січні-лютому 2010 року під «величезні відсотки» - 28% річних.

Також М.АЗАРОВ зауважив, що проводити запозичення і розплачуватися за боргами уряду доведеться ще не один рік.

«Нам доведеться у борг жити ще декілька років, тому що ті запозичення, які були зроблені, перш за все, попереднім урядом на вкрай невигідних умовах для нас, змушують нас зараз, щоб не скорочувати соціальні витрати, не скорочувати програми розвитку країни, запозичувати. Але ми запозичуємо абсолютно на інших умовах (під низькі відсотки – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що уряд заміщає дорогі запозичення дешевшими, і в плані розрахунку за боргами 2012 і 2013 роки будуть легшими, ніж 2010 і 2011 роки.

Також прем`єр зазначив, що у 2011 році для покриття дефіциту бюджету необхідно буде на 32 млрд. грн. менше запозичень, ніж 2010 року.

Допомога при народженні першої дитини до кінця 2011 року зросте до 19,1 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання уряду.

Він зазначив, що державна допомога при народженні дитини збільшена з 1 січня 2011 року.

При цьому він зазначив, що цей показник протягом 2011 року зросте ще на 60%.

Зокрема, допомога при народженні першої дитини у кінці року становитиме 19,1 тис, грн., при народженні другої дитини – 39,2 тис. грн., а при народженні третьої дитини – 78,3 тис. грн.

«Погодьтеся, це значні виплати, які суттєво підтримають матеріальний стан сімей з дітьми», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що зростають обсяги допомоги по догляду за дитиною. Зокрема, максимальний розмір такої допомоги на дитину, над якою встановлено опіку, підвищується до 1 тис. 740 грн. на кінець 2011 року.

«Така сума вже співставна із середньою заробітною платою в країні. Це вже достойний показник», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що розмір допомоги для інвалідів дитинства першої групи і розмір надбавки за догляд за ними зростає до 1200 грн. на кінець 2011 року.

Україні поки не вдається домовитися з Російською Федерацією про виділення квоти на безмитний імпорт цукру з України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Поки Росія нам, на жаль, не дає відповіді», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що цим питанням займаються профільні міністерства і Міністерство закордонних справ. При цьому міністр не уточнив, у чому конкретно причина невирішеності цього питання, сказавши лише, що справа не в обсязі.

«Їх не влаштовує не обсяг – їх не влаштовує наш цукор», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Разом із тим, перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ зазначив, що питання надання квоти буде вирішено на рівні двосторонньої міжурядової угоди.

Рада підприємців при Верховній Раді України вимагає від влади припинити тиск на активістів підприємницького руху.

Про це йдеться в заяві Ради підприємців при ВР щодо тиску силових органів на активістів підприємницького руху, переданій УНІАН, яку підписали співголови Ради підприємців при ВР Наталія КОРОЛЕВСЬКА та Євген ШАПОВАЛЕНКО.

У заяві констатується, що «сьогодні українське суспільство є свідком того, як після впровадження антисоціального та дискримінаційного Податкового кодексу влада чинить неприхований тиск на своїх громадян, які не побоялися відкрито сказати “НІ” експериментам влади. Так, у понеділок 18 січня представниками силових структур Луганської області проводилася багаточасова перевірка господарської діяльності підприємця, голови профспілки «Підприємці Луганщини», члена Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, активіста «податкового майдана» Ігоря ЗАПРУДНОГО. Впевнені, що такі дії — це помста активісту підприємницького руху, який твердо відстоює право на законну і вільну підприємницьку діяльність».

Рада підприємців при ВР зазначає, що це – не поодинокий випадок тиску на підприємницьку спільноту. Останнім часом посилюються переслідування бізнесу з боку контролюючих органів, зростає кількість незаконних кримінальних переслідувань підприємців. Перевищення повноважень чиновниками набуває масового характеру. Рада підприємців заявляє, що такі дії шкодять економіці країни. Невиправданий адміністративний та фіскальний тиск руйнує підвалини економічної свободи, без чого Україні не можливо створити нову, інноваційну модель економіки.

Автори заяви засуджують репресивні дії силових структур і приєднуються до звернення в прокуратуру народного депутата та співголови Ради підприємців при Верховній Раді України Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ щодо перевірки дій правоохоронних органів щодо луганського підприємця І.ЗАПРУДНОГО. Вона також вимагають від органів влади «припинити агресію щодо найбільш економічно активних громадян України».

Кабінет міністрів України скасував 15 наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які застосовувалися без державної реєстрації, а отже незаконно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідне розпорядження, розроблене Мін’юстом, ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Мін’юст ініціював ухвалення такого рішення у зв’язку з невиконанням міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади вимог Міністерства юстиції щодо усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Результати перевірок, що здійснюються Міністерством юстиції, свідчать про те, що до цього часу існує проблема застосування суб’єктами нормотворення незареєстрованих нормативно-правових актів. Такі акти, по-перше, є нечинними, оскільки не проходять державну реєстрацію, по-друге, вони не проходять правової експертизи і, як правило, суперечать законодавству, наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр нагадав, що за результатами перевірок, проведених у 2009 році та I півріччі 2010 року, центральні органи виконавчої влади було зобов‘язано усунути порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Проте не було вжито відповідних заходів Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державною митною службою, Державною податковою адміністрацією та Міністерством освіти і науки, констатували у Мін’юсті.

У цьому зв‘язку, з метою недопущення застосування нечинних нормативно-правових актів, розпорядженням Кабінету міністрів скасовано 15 наказів указаних органів як таких, що не набрали чинності та були надіслані до виконання з порушенням вимог законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Так, уряд скасував: накази Мінпраці від 29 грудня 2005 р. № 440 та від 8 грудня 2006 р. № 462; накази Держкомпідприємництва від 22 липня 2008 р. № 95 та від 8 липня 2009 р. № 123; накази Держмитслужби від 12 грудня 2007 р. № 1048, від 30 грудня 2008 р. № 1493, від 20 січня 2009 р. № 31, від 29 квітня 2009 р. № 398, від 7 травня 2009 р. № 418, від 7 травня 2009 р. № 419, від 28 грудня 2009 р. № 1254, від 10 березня 2010 р. № 222; накази ДПА від 14 серпня 2009 р. № 443 та від 25 листопада 2009 р. № 657, а також спільний наказ МОН, Мінфіну, МОЗ від 27 жовтня 2008 р. № 965/1301/609.

Керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади попереджено про особисту відповідальність за неналежне виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Цим же розпорядженням Кабміну доручено вжити заходів щодо недопущення незаконної практики встановлення нових правових норм методичними рекомендаціями та листами.

Міністр юстиції наголосив, що методичні рекомендації та листи не є нормативно-правовими актами і не повинні містити нових правових норм, а можуть мати виключно рекомендаційний, роз’яснювальний та інформаційний характер.

Публічне акціонерне товариство «Київгаз» розпочало припинення транспортування природного газу до об‘єктів акціонерної компанії «Київенерго».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Київгаз», АК «Київенерго» досі не має виділених планових обсягів газу на січень.

«ПАТ «Київгаз» неодноразово офіційно попереджало АК «Київенерго» про можливі негативні для столиці наслідки її дій. Але «Київенерго» не відреагувала на попередження та вимоги терміново узгодити питання щодо отримання обсягів газу на січень із його постачальником – ДК «Газ України» або ж самостійно припинити споживання газу на своїх об‘єктах», - сказано у повідомленні.

При цьому у прес-службі зауважили, що «Київгаз» отримало доручення НАК «Нафтогаз України» призупинити транспортування газу тим споживачам, які не мають виділених постачальником планових обсягів газу. Також всі газорозподільні компанії повинні здійснювати подачу газу населеним пунктам через ГРС у межах виділених постачальниками планових обсягів.

Під тиском вказаних обставин 19 січня ПАТ «Київгаз» розпочало припинення транспортування природного газу до об‘єктів АК «Київенерго». «Водночас «Київгаз» продовжує вимагати від «Київенерго» повернутися у правове поле», - наголосили у прес-службі ПАТ.

Зараз дії «Київгазу» спрямовані на те, щоб ті споживачі столиці, які мають виділені їм обсяги газу на січень, не постраждали через дії АК «Київенерго», запевнили у прес-службі.

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ вважає одностороннім підготовлений російським Міждержавним авіаційним комітетом рапорт причин Смоленської авіакатастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це глава Польської держави сказав у середу під час відвідин тактичної бази авіації в Мінську Мазовецькому.

„Є за що критикувати – за односторонність, за (...) уникання відповіді на найскладніші питання, - сказав він, цитує його веб-сайт.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ наголосив, що не можна допустити ситуації, коли відповідальність за трагедію перекидається з однієї сторони на іншу, а найчастіше звинувачують лише пілотів польського літака.

Він також закликав мати мужність, аби максимально використати цей досвід для того, аби уникати аналогічних катастроф в майбутньому.

За його словами, також необхідно не шукати винних у трагедії, а шукати причини, чому до неї дійшло.

(УНІАН)