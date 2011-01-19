Курс НБУ на 20.01.11

Офіційний курс НБУ на 20.01.11100 USD - 794.4500 (19 січня - 794.4500)100 EUR - 1072.9842 (19 січня - 1062.2591)10 RUR - 2.6637 (19 січня - 2.6581)Облікові курси банківських металів на 20.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-109137.57 (19 січня-108740.34)961 XAG 10 Срібло - 2329.33 (19 січня-2287.22)962XPT10Платина-146655.47(19 січня-144828.24)964XPD10Паладій-65383.24 (19 січня-64032.67)

Офіційний курс НБУ на 20.01.11 100 USD - 794.4500 (19 січня - 794.4500) 100 EUR - 1072.9842 (19 січня - 1062.2591) 10 RUR - 2.6637 (19 січня - 2.6581) Облікові курси банківських металів на 20.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-109137.57 (19 січня-108740.34) 961 XAG 10 Срібло - 2329.33 (19 січня-2287.22) 962XPT10Платина-146655.47(19 січня-144828.24) 964XPD10Паладій-65383.24 (19 січня-64032.67)

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