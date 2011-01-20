Анонс на 20 січня

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Економічні аспекти розвитку Центральної Україні в 2011 році". Учасники: Олександр Великодний, шеф-редактор журналу "Київщина - самоврядування" ", член Спілки журналістів України та Оксана Коломієць, голова Ірпінського відділення ВГО" Правозахист "(вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «100 мільйонів від Японії та інші засоби, щоб підтримати українську економіку». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко; фінансовий експерт Віктор Суслов; ген.директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий.

* Прес-конференція на тему: «Діоксин в продуктах: чи захищені українці?». Питання: Чи довела Україна німецькій стороні непричетність поставленої з України кукурудзи в забрудненні діоксинами комбікормів? У якій української лабораторії це було доведено і як? Чи готова Україна захистити населення від потрапляння на ринок харчових продуктів, забруднених діоксином? Учасники: Сергій Риженко, голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України; Микола Проданчук, директор інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя.

* Прес-конференція на тему: «Чи вдасться уряду утримати зростання цін на бензин?». Учасники: директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн, аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко та заступник голови науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

* Круглий стіл на тему: "Що важливо знати про нові вікна? Майбутнє віконного ринку?". Учасники: Семен Сайбушевич, Профайн Груп Україна (КБЕ, Кеммерлінг); Валентин Морозов, Алюпласт; Олексій Літун, Саламандер; Андрій Фролов Venta; Павло Редько, Reynaers; Іван Салій, голова наглядової ради Асоціації "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів" та ін. Організатори: Видавництво "МЕДІАПРАЙСЦЕНТР", Діловий будівельний тижневик "Будівельні новини".

* Прес-конференція на тему: «Доопрацювання Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування». Учасники: голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Леонід Козаченко і голова ГО «Всеукраїнське об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров проведе засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів, пов`язаних з 25-ю річницею Чорнобильської катастрофи.

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