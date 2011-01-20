ЄС заборонить в'їзд Лукашенку, якщо він не звільнить політв'язнів

Європейський Союз відновить дію заборони на в`їзд на його територію для Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, якщо до кінця місяця не будуть звільнені політичні в`язні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила 19 січня на сесії Європарламенту у Страсбурзі Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики й політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

«У короткостроковій перспективі відновлення заборони на візи для Президента О.ЛУКАШЕНКА і розширення цієї заборони на ряд інших осіб, звичайно, є варіантом, якщо ув`язнені не будуть звільнені», - сказала вона.

Серед інших заходів, які можуть бути вжиті ЄС, К. ЕШТОН назвала допомогу неурядовим громадським організаціям, ЗМІ та студентам.

«Я знаю, що Європейський парламент сам має змогу сприяти навчанню студентів, вигнаних з університетів, і я сподіваюся, що цю можливість можна буде використовувати», - сказала глава європейської дипломатії.

Вона також підкреслила важливість спрощення візового режиму для громадян Білорусі, яке спрямоване «на інтереси громадян, і не пропонує подарунків владі». У цій сфері, на думку К. ЕШТОН, слід було би провести переговори про укладення угод про спрощення візового режиму та реадмісію з Білоруссю.

«Якщо такі договори не вдасться укласти із владою, я хочу закликати консульства країн-членів у Мінську спростити видачу віз, як тимчасовий захід в інтересах білоруських громадян», - сказала вона.

За словами головного дипломата ЄС, усі ці пропозиції будуть розглянуті на засіданні Ради закордонних справ ЄС 31 січня.

При цьому К. ЕШТОН наголосила на важливості продовження співпраці з Білоруссю в багатосторонній складовій «Східного партнерства».

Разом з тим, вона підкреслила необхідність «зробити паузу» в реалізації розробленого раніше Тимчасового спільного плану дій ЄС-Білорусь, а також заявила про необхідність перенаправлення ресурсів у рамках Інструменту Європейської політики сусідства на підтримку неурядових громадських організацій і громадянського суспільства.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні Європарламент планує схвалити резолюцію щодо ситуації в Білорусі після президентських виборів 19 грудня.

19 грудня у Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент О.ЛУКАШЕНКО, набравши близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 осіб, серед яких семеро опозиційних кандидатів у Президенти.