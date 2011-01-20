Два потужних вибуха у Макіївці. Жертв та постраждалих немає

У Макіївці Донецької області внаслідок сильного вибуху серйозно постраждала будівля ДП «Макіїввугілля».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України в Донецьку, сьогодні близько 5.19 у центрі Макіївки, біля будівлі державного підприємства «Макіїввугілля», розташованого поряд із міською радою, стався сильний вибух.

Ймовірно, вибуховий пристрій було закладено в урну для сміття поряд із центральним входом до будівлі вугільного об`єднання. Вибухом серйозно зруйновано центральний вхід, вестибуль, вибуховою хвилею до 6-го поверху вибито скло у вікнах. Про інші пошкодження не повідомляється.

Зараз будівлю ДП «Макіїввугілля» оточено міліцією. Проводяться оперативно-розшукові заходи, до будівлі об`єднання нікого не пускають. Точних даних про постраждалих поки немає.

За непідтвердженою поки інформацією, вибух цієї ночі прогримів і на Центральному міському ринку Макіївки.

У Службі безпеки України підтверджують, що в Макіївці сталися два вибухи.

Начальник прес-сектора управління Служби безпеки України в Донецькій області Олександр БАЛАБАНЦЕВ підтвердив кореспонденту УНІАН, що сьогодні близько 5 години ранку в м. Макіївці сталися два вибухи. «Один вибух стався біля будівлі ДП «Макіїввугілля», другий – на Центральному ринку міста», - сказав він.

О.БАЛАБАНЦЕВ уточнив, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи СБУ, МВС і МНС.

«Розглядаються всі версії причин вибуху», - зазначив він.

О.БАЛАБАНЦЕВ також підтвердив, що жертв і постраждалих внаслідок вибухів немає.