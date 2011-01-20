ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «У 2010 році Нацбанк надрукував 35 500 млн. гривень», в якому пише - за даними НБУ, 99% цих коштів потрапилИ в обіг через купівлю центробанком іноземної валюти ...

http://delo.ua/finance/v-2010-godu-nacbank-napechatal-150477/

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Також «Дело» публікує матеріал «Російський «Лукойл» пустили на Чорноморський шельф», в якому пише - Кабмін дозволив держкомпанії "Чорноморнафтогаз" домовлятися з російським "Лукойлом" про спільний видобуток нафти на трьох родовищах шельфу Чорного моря. При цьому частка української компанії у спільній діяльності МАЄ бути не менше половини...

http://delo.ua/business/rossijskij-lukojl-pustili-na-150479/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Местодобытчики» пише - глава уряду Микола Азаров вимагає змінити керівництво компанії "Укрнафта", звинувативши його в зниженні обсягів видобутку. У компанії падіння видобутку називають наслідком політики держави, зокрема, високого податкового навантаження та регулювання цін на газ. Експерти відзначають, що для підвищення обсягів видобутку одних кадрових перестановок недостатньо, вони робляться радше для встановлення контролю Кабміну над фінансами компанії...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1570402

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Генпрокуратура стала на шляху» пише - приватизація найбільшого в Україні виробника тепловозів - "Луганськтепловозу" знову під загрозою зриву. Вчора стало відомо, що Генпрокуратура продовжила суперечку про законність продажу підприємства всупереч розпорядженню Кабміну, який доручив ФДМ укласти мирову угоду з покупцем - російським "Трансмашхолдингом". Вчора інвестори відреагували на рішення прокуратури падінням акцій "Луганськтепловозу" на 6,8% ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1570416

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Видання «Экономические известия» в публікації «Політики розлякують інвесторів» пише - взаємні звинувачення Миколи Азарова і Юлії Тимошенко в нецільовому використанні бюджетних коштів можуть відбити в іноземців бажання вкладати кошти в Україну...

http://state.eizvestia.com/full/politiki-raspugivayut-investorov

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Також «Экономические известия» в публікації «Світовий банк підтримає український експорт» пишуть - СБ розглядає можливість додаткового фінансування другого проекту розвитку експорту Україною у розмірі $ 150 млн. Рада директорів планує прийняти рішення 17 березня ...

http://state.eizvestia.com/full/vb-podderzhit-ukrainskij-eksport

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«Экономические известия» в публікації «Кредитні спілки стали жертвою популістських заяв» пишуть - у Всеукраїнській асоціації кредитних спілок (ВАКС) заявляють, що власники депозитів масово звертаються в усі інстанції, включаючи Держфінпослуг, з вимогою про дострокове повернення своїх вкладів. Якщо паніка не припиниться найближчим часом, фінансове здоров'я багатьох КС може сильно похитнутися. Парадоксально, що до цього призвели не економічні реалії, а виступ глави МВС Анатолія Могильова у парламенті...

http://finance.eizvestia.com/full/kreditnye-soyuzy-stali-zhertvoj-populistskih-zayavlenij

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«Газета по-киевски» в публікації «Азаров їде - мости стоять» пише - для кортежу прем'єра рух перекривають всього на три хвилини, але в ранковий час пік цього достатньо, щоби закупорити два мости через Дніпро...

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/19/193859.html

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Видання «Сегодня» у публікації «Як Київ готується до Євро: у центрі - пустирі і нетрі» презентує проект дослідження підготовки країни до Євро-2012 - "ми будемо знаходити найбільш проблемні місця столиці, які потрібно встигнути виправити за півтора року"...

http://www.segodnya.ua/news/14214618.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Міненерго готує «ліфт» для бензинових цін» пише - Міненерго вимагає проведення спецрозслідування імпорту бензину і введення антидемпінгових мит. Оператори ринку вважають несправедливими пропоновані санкції. За їхнім прогнозом, внаслідок фіскальних заходів ціна палива перевалить за 1 євро...

http://economics.unian.net/rus/detail/74534

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «З Америки за антивірусом» пише - американська General Atlantic викупляє до 20% акцій «Лабораторії Касперського». Більшу частину паперів їй продасть співзасновник компанії Наталія Касперська. Угода могла обійтися General Atlantic приблизно в $ 200 млн.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253456/iz_ameriki_za_antivirusom

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Видання «Известия» у публікації «Затори переможуть силою думки» пише - в Москві приступили до створення інтелектуальної транспортної системи - ІТС. Вона буде керувати світлофорами, контролювати громадський транспорт, інформувати водіїв про шляхи об'їзду і т.д. На створення ІТС з міського бюджету в 2011 році буде виділено до 6,26 млрд. рублів ...

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3150580/

(УНІАН)

