Японський бізнес розширить присутність в Україні за умов стабільності – екс-посол

Колишній посол Японії в Україні Кіщиро АМАЕ вважає, що японський бізнес активізує і розширить присутність в Україні за умови забезпечення українською владою економічної стабільності в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.АМАЕ заявив в інтерв’ю українським журналістам у Кіото, де брав участь у заходах у рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Японії.

Він високо оцінив такий дипломатичний чинник, що Президент України на чолі офіційної делегації здійснив саме окремий візит до Японії, а це не у рамках, наприклад, низки візитів країнами Далекого Сходу.

«Це є підтвердженням, що керівництво України, особисто Президент надають великого значення Японії як важливому міжнародному партнеру. І у нас відчувається таке саме позитивне сприйняття України», - сказав японський дипломат.

Він наголосив, що розпочинається новий етап у відносинах України і Японії.

Говорячи про перспективи активізації діяльності японського бізнесу на українському ринку, К.АМАЕ зауважив, що в Японії приватний сектор є переважно незалежним від влади. «Держава не може наказати приватним японським компаніям робити ті або інші інвестиції, зокрема, в Україну. Але, якщо українська влада забезпечить економічну стабільність, належні умови для інвестування, це стане позитивним сигналом для японського приватного бізнесу розвиватися на українському напрямку. Сьогодні це є предметом взаємного діалогу і переговорів», - резюмував К.АМАЕ.

