Дві кримінальні справи щодо Луценка об'єднали в одну - адвокат

Дві кримінальні справи, порушено стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, об`єднали в одну.

Як повідомляється на інтернет-порталі “5 каналу”, про це заявив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН в ефірі телеканалу. Він уточнив, що йдеться про розтрату бюджетних коштів та зловживання владою у рамках розслідування справи про отруєння екс-президента Віктора ЮЩЕНКА.

"У цей понеділок вперше були проведені перші слідчі дії: нас ознайомили з постановами слідчого про призначення експертиз, зі складом новим слідчої групи і з одним актом вже виконаної експертизи. Об`єднали ті справи, які в народі називалися, як би "справа Ющенка", тобто той матеріал, який був виділений зі справи Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА про отруєння, на сьогоднішній день ці обидві справи об`єднані і розслідуються, як одна справа", - сказав І.ФОМІН.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня підрозділом СБУ «Альфа» біля його будинку в Києві.

Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було висунуто звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила щодо Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ висунуто звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною у результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, зі справи про отруєння В.ЮЩЕНКА виділено окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу і Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Ю.ЛУЦЕНКО утримується в Лук’янівському СІЗО.