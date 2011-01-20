Європарламент закликає ЄС ввести санкції проти Білорусі

Європейський парламент закликає ЄС ввести санкції проти Білорусі внаслідок розгону демонстрації протесту й арештів представників опозиції 19 грудня 2010 року.

Про це йдеться в прийнятій сьогодні на сесії в Страсбурзі резолюції.

«(Європарламент - УНІАН) закликає Раду ЄС, Єврокомісію та Верховного представника ЄС переглянути політику ЄС по відношенню до Білорусі, включаючи розгляд направлених економічних санкцій і заморожування будь-якої макрофінансової допомоги, що надається у вигляді кредитів МВФ, а також кредитні операції в рамках програм Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції та розвитку», - написано в резолюції.

При цьому, депутати висловили переконання в тому, що допомога Білорусі в рамках Європейської політики сусідства має бути перенаправлена на підтримку громадянського суспільства.

Європарламент закликав Єврокомісію підтримати всіма можливими фінансовими і політичними засобами зусилля білоруського громадянського суспільства, незалежні ЗМІ (зокрема, телеканал Белсат, Європейське радіо для Білорусі та Радіо Рація) й одночасно відкликати допомогу, що надається державним ЗМІ країни.

У резолюції також міститься заклик до Єврокомісії розробити механізм реєстрації неурядових громадських організацій, які не змогли отримати реєстрацію в Білорусі з політичних причин, для надання їм можливості користуватися програмами ЄС.

Депутати закликали Єврокомісію продовжити й підсилити фінансову допомогу Європейському гуманітарному університету, що базується у Вільнюсі, для збільшення кількості місць для білоруських студентів, репресованих за свою діяльність на батьківщині й вигнаних із білоруських вишів.

Крім того, в документі міститься заклик до Ради ЄС, Єврокомісії й Верховного представника ЄС негайно відновити дію заборони на в'їзд для вищого керівництва Білорусі, яке може бути причетне до подій 19 грудня, а також заморозити їхні активи. Ці заходи, на думку депутатів, повинні залишатися в силі, принаймні до того моменту, поки не будуть звільнені всі політичні в’язні.

Депутати Європарламенту закликали Раду ЄС розглянути можливість припинення участі Білорусі в «Східному партнерстві», зберігши таку можливість лише для громадянського суспільства країни.

Крім того, депутати закликали Раду ЄС і Єврокомісію інтенсифікувати роботу над директивами щодо переговорів із Мінськом про угоди про спрощення візового режиму і реадмісію.

У документі також висловлюється очікування, що країни-члени ЄС не «ослаблятимуть дії ЄС двосторонніми ініціативами з білоруським режимом, які підірвуть авторитет і ефективність Європейської зовнішньої політики».

Депутати також висловили думку, що такі спортивні події, як Чемпіонат світу з хокею 2014 року, не повинні проводитися в країні, в якій є політичні в’язні.

У документі висловлюється жаль щодо визнання виборів у Білорусі Росією та міститься рекомендація Єврокомісії провести консультації з країнами-сусідами Білорусі, які не є членами ЄС, зокрема, з Росією та Україною, з метою збільшення ефективності політики ЄС стосовно Білорусі.

У резолюції депутати Європарламенту засудили застосування сили до мирних демонстрантів 19 грудня 2010 року, затримання лідерів опозиції й кандидатів у президенти, репресії та блокування Інтернет-сайтів.

Депутати також зажадали безумовного й негайного звільнення всіх затриманих у день президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, отримавши близько 80% голосів «за».

Увечері 19 грудня поліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти.

