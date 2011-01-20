Кількість установ, що надають платні адмінпослуги, скоротять з 1 березня

Кількість установ, які можуть надавати платні адміністративні послуги, буде скорочена з 1 березня.

Відповідна постанова №33 від 5 січня 2010 р. розміщена на сайті уряду.

Згідно з документом, з 1 березня 2011 р. надання платних адміністративних послуг здійснюватиметься виключно бюджетними установами, а також підприємствами, небюджетними установами і організаціями, на які законодавчими актами або міжнародними договорами України покладений обов'язок надавати такі послуги, і державними підприємствами, які відносяться до сфери управління Державної служби технічного регулювання.

Також у документі зазначається, що до 20 лютого 2011 р. на розгляд Кабінету міністрів мають бути подані проекти актів про затвердження переліків платних адміністративних послуг із зазначенням бюджетних установ, а також підприємств, установ і організацій і розмірів плати за надання вказаних послуг.

До 1 березня 2011 р. перелік підприємств і установ має бути представлений до Державної фінансової інспекції.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявляв, що з 1 лютого планується скоротити кількість підприємств, які надають адміністративні послуги, з 11 тисяч до півтора тисяч.