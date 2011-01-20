КМДА узгодила місця проведення масових заходів з приводу Дня Соборності

Столична влада узгодила місця проведення масових заходів з приводу Дня Соборності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні в мерії відбулася погоджувальна рада з організаторами масових заходів, які заплановані у Києві 22 січня з приводу Дня Соборності України.

«У ході продуктивного діалогу з представниками громадських організацій різних політичних поглядів нам вдалося узгодити проведення всіх масових заходів. Ми охоче йшли назустріч побажанням організаторів акцій, тому нікого не обмежено у можливості проявити свою громадянську позицію. А завдяки конструктивному підходу, який проявили учасниками наради, жодна організація не заважатиме іншій», – повідомив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

Під час наради частину з поданих заявок було знято, а деякі організатори об’єднали свої заходи. Так, масові заходи на Софійській площі стануть спільними для 5-ти політичних об’єднань. Головним організатором цих заходів стала Українська всесвітня координаційна рада, а відповідальним за їх проведення – Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

На Контрактовій площі пройде мирне зібрання ГО «Фронт Змін», тротуарна частина мосту Патона стане місцем проведення акції ГО БКБЗ «Спас», що буде символізувати возз’єднання лівобережної та правобережної України, а Українська Народна Партія пронесе центром Києва найбільший прапор України.

Представники Партії регіонів покладатимуть вінки біля пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Передбачається, що у цих заходах візьмуть участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

На Майдані Незалежності та на Хрещатику відбуватимуться заходи, організовані міською владою. На Майдані пройде святковий концерт, а вздовж Хрещатика, від перехрестя з вулицею Городецького до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького, відбуватиметься святковий ярмарок, поінформували в мерії.

