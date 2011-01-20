Янукович скоротив свій візит до Японії через ситуацію в Макіївці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вирішив скоротити свій візит до Японії у зв’язку зі складною ситуацією, що склалася навколо вибухів у м. Макіївка Донецької області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Після повернення до Києва В.ЯНУКОВИЧ проведе нараду з керівниками силових відомств.

Президент України доручив правоохоронним органам вжити відповідних заходів безпекового характеру в усіх регіонах України для захисту наших співгромадян, ввести посилений варіант несення служби правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Макіївці пролунали два вибухи - біля торговельного центру і біля центрального входу в адміністративну будівлю держпідприємства "Макіївугілля". В результаті обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні був виявлений прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей "від людей, які відомі в Макіївці". У листі також вказані механізми і порядок передачі грошей.