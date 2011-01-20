Головне на 20 січня

Розпочато процедуру банкрутства Будівельного управління Чорноморського флоту РФ і ВАТ «Лазаревське адміралтейство», яке також має російську юрисдикцію, які заборгували Пенсійному фонду України в місті Севастополі понад 12 млн грн.

Про це в прямому ефірі Севастопольської регіональної державної ТРК заявив керівник Головного управління ПФУ в Севастополі Юрій КУЛЬКОВ.

«Протягом 2-х останніх років було зроблено багато зусиль, щоб не доводити ці підприємства (БУ ЧФ РФ і ВАТ «Лазаревське адміралтейство»- УНІАН) до банкрутства. Сьогодні там працюють люди: одні залежать від зарплати, інші - пенсіонери - розраховують на перерахунок пенсій. Але такі перерахунки можна зробити тільки в тому випадку, якщо будуть в повному обсязі сплачені страхові внески в пенсійний фонд. Врешті-решт, було ухвалене рішення розпочати процедуру банкрутства цих підприємств», - сказав Ю. КУЛЬКОВ.

Він нагадав, що БУ ЧФ заборгувало фонду 12 млн. грн. - половину «пенсійної» заборгованості по місту серед підприємств і організацій.

«Це суттєві кошти для Пенсійного фонду - половина всієї заборгованості перед фондом, яку мають підприємства Севастополя. Тому в результаті процедури банкрутства, звичайно, ми розраховуємо отримати кошти і від Будівельного управління ЧФ РФ, і від ВАТ «Лазаревське адміралтейство», - заявив керівник ГУ ПФУ в місті Севастополі.

«Це потрібно не тільки для поповнення бюджету Пенсійного фонду, але й - найголовніше, - для того, щоб ті пенсіонери та наймані працівники, які працювали на цих підприємствах, змогли ці періоди врахувати в пенсійний стаж, врахувати до страхового стажу. І тоді вони можуть розраховувати на перерахунок пенсій», - додав Ю. КУЛЬКОВ.

При цьому він підкреслив, що і Будівельне управління ЧФ РФ, і ВАТ «Лазаревське адміралтейство» у 2010 році «значно збільшили свої борги», в результаті чого в грудні минулого року Господарський суд Севастополя ухвалив рішення про початок процедури санації оголошеного банкрутом флотського підприємства.

За даними Національного банку України, зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у грудні 2010 року збільшилося до 11,1% у річному вимірі, порівняно з 6,9% у листопаді минулого року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Зростання ІВБГ за 2010 рік, порівняно з 2009 роком, становило 7,4%.

«У грудні спостерігалося покращення динаміки всіх галузей - складових індексу», - констатує Нацбанк.

Зростання обсягів будівельних робіт прискорилося до 13,8% у річному вимірі.

Найбільше прискорення зростання зафіксовано в промисловому виробництві, обсяг якого за грудень зріс на 12,5%, а за 2010 рік - на 11%. Найбільший внесок у приріст промислового виробництва як у грудні, так і впродовж усього року мало машинобудування (5,1 в.п. і 3,8 в.п. відповідно) завдяки високому зовнішньому інвестиційному попиту. Високий зовнішній попит зробив позитивний вплив і на рівень металургійного виробництва, зростання якого в грудні становило 12%, за рік – 12,3%. Прискорення темпів зростання в грудні викликано в основному нарощуванням обсягів виробництва електроенергії, газу та води, а також хімічної промисловості.

У грудні також зафіксовано збільшення обороту роздрібної торгівлі, що, за оцінками НБУ, становило 15%, за 2010 рік – 7,6%. Регулятор називає основним чинником пожвавлення внутрішнього споживчого попиту в 2010 році - стабільне зростання реальної середньої зарплати. Приріст легкої промисловості в грудні становив 12,3% і 7,8% за 2010 рік.

«За нашими розрахунками, зростання ІВБГ у IV кварталі становило 9,3% у річному вимірі (5% у ІІІ кварталі). На основі цих даних ми оцінюємо зростання ВВП у IV кварталі порівняно з ІІІ кварталом на 2% за виключенням сезонного чинника. Зростання реального ВВП за рік, за нашими оцінками, становило близько 4,5%», - йдеться в повідомленні.

Дві кримінальні справи, порушені стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, об`єднали в одну.

Як повідомляється на інтернет-порталі “5 каналу”, про це заявив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН в ефірі телеканалу. Він уточнив, що йдеться про розтрату бюджетних коштів та зловживання владою у рамках розслідування справи про отруєння екс-президента Віктора ЮЩЕНКА.

"У цей понеділок вперше були проведені перші слідчі дії: нас ознайомили з постановами слідчого про призначення експертиз, зі складом новим слідчої групи і з одним актом вже виконаної експертизи. Об`єднали ті справи, які в народі називалися, як би "справа Ющенка", тобто той матеріал, який був виділений зі справи Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА про отруєння, на сьогоднішній день ці обидві справи об`єднані і розслідуються, як одна справа", - сказав І.ФОМІН.

В Україні обсяг валового внутрішнього продукту в 2010 році, за попередніми даними, виріс на 4,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Попередньо, він виріс на 4,1%», - сказав він.

Крім того, прем`єр відзначив, що всі прогнози, зокрема за показниками інфляції і зростання обсягу промислового виробництва, за підсумками 2010 року співпали з тими, які були закладені в державному бюджеті уряду.

М.АЗАРОВ повідомив, що дані про обсяги зростання ВВП сьогодні опубліковані на сайті Держкомстату.

Під час проведення перепису населення до опитувальника буде включений пункт про доходи населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ми закладемо в цьому переписі до опитувальника цілий ряд показників, які є для нас надзвичайно важливими», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду зазначив, що в опитувальнику будуть, зокрема, пункти про активність і доходи населення.

М.АЗАРОВ нагадав, що всеукраїнський перепис населення буде проведений у 2012 році.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визначив 2011 рік як принциповий у реформуванні країни, сказав журналістам глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у 2010 році були закладені основи економічної стабільності, які відкривають можливості для економічних реформ, зокрема - для системи впровадження таких реформ. Визначено 21 напрямок реформування у сферах енергетики, вугільної промисловості, сільського господарства, охорони здоров’я, науки та освіти. Просування за цими напрямками слугуватиме критеріями успіху реформ в Україні до кінця 2011 року, зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.

Схема упровадження таких реформ, відзначив він, ефективно використовувалася в деяких країнах ЄС, а також у Казахстані.

Глава Адміністрації нагадав, що Президент України створив Раду з економічного реформування, до якої входять найвищі посадовці країни та фахівці.

Ще одним пріоритетом діяльності Президента, відзначив С.ЛЬОВОЧКІН, є розвиток демократії в Україні – “щоб не піддавати ревізуванню, а розвивати досягнення демократії”. Зокрема Президент позитивно оцінив ухвалення закону про публічну інформацію, сказав глава АП.

Президент, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, також приділяє велику увагу “реформі справедливості”, тобто судової гілки влади та кримінальної юстиції. С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що до Венеціанської комісії надіслано законопроект щодо реформ у цій галузі.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) переглянула тарифи ВАТ «Київводоканал» і ще 38 комунальних водопостачальних компаній, що відпускаються для побутових абонентів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема, з 1 лютого тариф «Київводоканалу» на холодне водопостачання виросте на 11% до 1,41 грн. (без ПДВ), тариф на водовідведення виросте на 9,6% до 1,09 грн. з ПДВ.

Комісія також переглянула тарифи ще 38 міськводоканалів, які раніше були ліцензіатами Міністерства житлово-комунального господарства. Зокрема, затверджені тарифи водоканалів Харкова, Львова, Одеси, Хмельницького й інших міст.

При перегляді тарифів регулятор брав до уваги розрахунки, надані самими водопостачальними компаніями. Крім того, в тарифі враховано зростання вартості електроенергії з моменту останнього перегляду тарифу конкретного водоканалу до січня поточного року.

Нові тарифи компаній набудуть чинності з 1 лютого.

Підприємці готують альтернативний урядовому проект закону про спрощену систему оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила голова ГО «Всеукраїнське об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Ми сьогодні йдемо двома шляхами. З одного боку, це участь в обговоренні й підготовці проекту (закону – УНІАН), який готує Кабінет міністрів, і участь у підготовці у Верховній Раді змін до Податкового кодексу. Друга частина – ми пішли своїм шляхом – ми зараз готуємо свою редакцію спрощеної системи, яку ми бачимо, в першу чергу, для збереження малого бізнесу», - зазначила вона.

О.ПРОДАН також повідомила, що цим законопроектом буде передбачено набуття ним чинності не раніше, ніж із 1 січня 2012 року. Крім того, вона зазначила, що чинним податковим законодавством не передбачається скасування спрощеної системи оподаткування ні цього року, ні наступного року.

За словами голови Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Леоніда КОЗАЧЕНКА, урядовий проект закону про спрощену систему оподаткування може бути представлений наприкінці лютого 2011 року.

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 19 січня 2011 року №29-р схвалив концепцію удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери. Текст офіційного документа розміщений на урядовому сайті.

Концепцію передбачається реалізувати впродовж 5 років. «Концепція реалізується за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. Обсяги фінансування уточнюються щороку з урахуванням реальних можливостей державного бюджету», - наголошується в документі.

Урядова концепція передбачає вирішення ряду проблем оплати праці працівників бюджетної сфери. Зокрема, на сьогодні зарплата росте унаслідок введення додаткових видів виплат, що призводить до розбалансування її структури. Надтарифна частина заробітної плати окремих категорій працівників значно перевищує її тарифну частину, а посадові оклади не виконують основну функцію оцінки результатів праці. Крім того, рівень заробітної плати і міжпосадові співвідношення в оплаті праці не забезпечують належної мотивації.

З метою вирішення даних проблем передбачається ввести поетапне підвищення зарплати працівників окремих галузей бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі єдиної тарифної сітки в таких галузях, як освіта, охорона здоров`я, культура і спорт; ввести визначення на основі вдосконаленої єдиної тарифної сітки розмірів посадових окладів працівників бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці тощо.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вирішив скоротити свій візит до Японії у зв’язку зі складною ситуацією, що склалася навколо вибухів у м. Макіївка Донецької області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Після повернення до Києва В.ЯНУКОВИЧ проведе нараду з керівниками силових відомств.

Президент України доручив правоохоронним органам вжити відповідних заходів безпекового характеру в усіх регіонах України для захисту наших співгромадян, ввести посилений варіант несення служби правоохоронцями.

(УНІАН)