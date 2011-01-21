Обама буде балотуватися на другий президентський термін
Президент США Барак ОБАМА має намір повторно балотуватися в Президенти в 2012 році.
Про це сказали в Адміністрації Президента США, підтвердивши чутки про те, що штаб передвиборної кампанії знаходитиметься в Чикаго, передає «Газета.Ru».
Незабаром старший радник Б.ОБАМИ Девід АКСЕЛЬРОД, прес-секретар Роберт ГІББС і заступник начальника апарату Білого дому Джим МЕССІНА вирушать у Чикаго для розробки плану передвиборних заходів.
Перші конкретні дії, зокрема, початок збору коштів, заплановані на березень-квітень.
Найближчим часом Б.ОБАМА підготує всі необхідні документи і направить їх у федеральну виборчу комісію. З цієї миті підготовку до передвиборної кампанії можна вважати такою, що розпочалася, нагадали в Білому домі.