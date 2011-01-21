Ющенка сьогодні викликають до Генпрокуратури

Колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА викликають сьогодні, 21 січня, на 10.00 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (м.Київ, вул. Борисоглібська, 18/17) у справі про його отруєння у 2004 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Наша Україна».

В партії наголошують, що це перший виклик В.ЮЩЕНКА до Генпрокуратури як потерпілого після зміни керівництва відомства. До цього ГПУ надсилала йому листи із запрошенням для здачі крові для «повторної» експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 року під час президентської кампанії кандидат у президенти В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був вивезений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі знаходиться діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура не раз зазначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведений.

У грудні 2010 року В.ПШОНКА сказав, що у Генеральній прокуратурі України не виключають версію, що отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА не було.