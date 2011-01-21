Міністр охорони здоров'я Криму подав у відставку

Міністр охорони здоров`я Криму Сергій ДОНІЧ написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів у Сімферополі повідомив голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

«Сергій ДОНІЧ написав заяву за власним бажанням. Наскільки мені відомо, він працюватиме головним лікарем лікарні імені Семашка. Це його бажання, про це ми з ним говорили ще до виборів», - сказав кримський прем`єр.

Голова Ради міністрів Криму планує представити нового міністра охорони здоров`я регіону 31 січня на засіданні уряду автономії.

С.ДОНІЧ очолював Міністерство охорони здоров`я Криму з грудня 2002 року.