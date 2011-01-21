курс НБУ на 21.01.2011

Офіційний курс НБУ на 21.01.11100 USD - 794.3500 (20 січня - 794.4500)100 EUR - 1070.1483 (20 січня - 1072.9842)10 RUR - 2.6554 (20 січня - 2.6637)Облікові курси банківських металів на 21.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-108389.06 (20 січня-109137.57)961 XAG 10 Срібло-2256.75 (20 січня-2329.33)962XPT10Платина-144810.01(20 січня-146655.47)964XPD10Паладій-64739.53 (20 січня-65383.24)

Офіційний курс НБУ на 21.01.11 100 USD - 794.3500 (20 січня - 794.4500) 100 EUR - 1070.1483 (20 січня - 1072.9842) 10 RUR - 2.6554 (20 січня - 2.6637) Облікові курси банківських металів на 21.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-108389.06 (20 січня-109137.57) 961 XAG 10 Срібло-2256.75 (20 січня-2329.33) 962XPT10Платина-144810.01(20 січня-146655.47) 964XPD10Паладій-64739.53 (20 січня-65383.24)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter