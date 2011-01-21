курс НБУ на 21.01.2011
10:51, 21 січня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 21.01.11100 USD - 794.3500 (20 січня - 794.4500)100 EUR - 1070.1483 (20 січня - 1072.9842)10 RUR - 2.6554 (20 січня - 2.6637)Облікові курси банківських металів на 21.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-108389.06 (20 січня-109137.57)961 XAG 10 Срібло-2256.75 (20 січня-2329.33)962XPT10Платина-144810.01(20 січня-146655.47)964XPD10Паладій-64739.53 (20 січня-65383.24)
Офіційний курс НБУ на 21.01.11
100 USD - 794.3500 (20 січня - 794.4500)
100 EUR - 1070.1483 (20 січня - 1072.9842)
10 RUR - 2.6554 (20 січня - 2.6637)
Облікові курси банківських металів на 21.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-108389.06 (20 січня-109137.57)
961 XAG 10 Срібло-2256.75 (20 січня-2329.33)
962XPT10Платина-144810.01(20 січня-146655.47)
964XPD10Паладій-64739.53 (20 січня-65383.24)
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