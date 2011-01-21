Анонс на 21 січня

* Круглий стіл на тему: "Торгова політика України після вступу до СОТ - взаємодія влади та бізнесу: можливості, проблеми та перспективи". Засідання відбудеться за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі, юридичних фірм "Василь Кісіль і Партнери", "Сергій Козьяков і Партнери" і газети "Коммерсант-Україна".

* Майстер-клас за участю британської журналістки, Емми Вандорен, яка представить шлях створення якісних матеріалів на соціальну тематику. Емма Вандорен протягом 15 років працювала більш ніж в 20 країнах світу для The Associated Press і Bloomberg.

* У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки візиту Віктора Януковича до Японії». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, заступник ген.директора Центру Разумкова Валерій Чалий.

* Відбудеться брифінг під час вручення листа представників творчої інтелігенції, адресованого Президенту України, з вимогами зупинити знищення історичного та культурного вигляду Києва. У брифінгу візьмуть участь письменники, художники, актори.

* Відбудеться прес-брифінг на тему «Україна-Туреччина: відносини в сфері туризму і очікування на 2011 рік». Ініціатором заходу виступає Офіс з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні. На прес-брифінгу будуть підведені підсумки 2010 року, а також озвучені плани на 2011 рік: стратегія розвитку туристичного сектора і формування іміджу Туреччини як в Україні, так і в світі. Учасники прес-брифінгу: Джумхур Гювен Ташбаши (Cumhur Güven Taşbaşı), Генеральний директор з питань реклами та промоції Міністерства культури і туризму республіки Туреччина; Левент Демірель (Levent Demirel), заступник Генерального директора з питань реклами та промоції Міністерства культури і туризму республіки Туреччина; Берат Йилдиза (Berat Yıldız), аташе з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні.

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