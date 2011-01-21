ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 січня

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Через вибухи в Макіївці влада може ввести надзвичайний стан в Україні», в якому пише – професор Захматов з "президентського вузу" вважає, що через вибухи у Макіївці в Україні можуть ввести надзвичайний стан. Причиною такого кроку він називає те, що вибухи провели кваліфіковано і з метою дестабілізувати ситуацію в країні…

http://delo.ua/ukraine/iz-za-vzryvov-v-makeevke-vlast-150576/

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Також «Діло» публікує матеріал «Податковий кодекс "доб`є" ринок нерухомості», в якому пише - незалежний експерт з нерухомості Ярослав Цуканов розповів виданню, як позначиться на ринку нерухомості ухвалення Податкового кодексу…

http://delo.ua/ukraine/nalogovyj-kodeks-dobet-ryno-150574/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Микола Азаров оголосив збір» пише – вчора прем`єр-міністр Микола Азаров провів нараду з питань підготовки заходів з нагоди 25 роковин аварії на Чорнобильській АЕС. У Кабміні сподіваються, що під час конференції країн-донорів, запланованої на 19 квітня, вдасться зібрати на чорнобильські програми 740 млн. євро. Одночасно з Україною переговори з ймовірними донорами проводить Франція, яка головує у "вісімці"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1570982

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «НКРЗ задумалася про погане» пише – в Україні незабаром з`явиться можливість вибору мереж мобільних операторів в місцях поганого прийому сигналу. Правда, в проекті положення про національний роумінг, який вчора затвердила Нацкомісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ), впровадження такої послуги вказане як добровільне. Нацроумінг був актуальний кілька років тому, коли life:) і Beeline не мали 100% покриття. Знову послуга буде затребувана, коли оператори почнуть будівництво 3G-мереж…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1570996

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«Комерсант-Україна» в публікації «Пенсію заговорили» пише - працедавці вчора висловили основні зауваження до пенсійної реформи. Їх турбує відсутність гарантій збереження засобів, вкладених у II рівень накопичувальної пенсійної системи, а також підвищення пенсійного віку, яке зменшить можливості підприємств із забезпечення молоді першим робочим місцем і збільшить безробіття. Депутати парламенту вважають, що продовження терміну роботи повинне бути добровільним і компенсуватися зростанням пенсії…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1570983

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«Экономические известия» в публікації «Дороги прокладуть іноземці» пишуть - вітчизняний виробник дорожніх машин констатує відсутність попиту на свою техніку в Україні, будівельники доріг віддають перевагу імпортерам…

http://finance.eizvestia.com/full/dorogi-prolozhat-inostrancy

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Також «Экономические известия» в публікації «В Україні збираються спростити оформлення дрібних ДТП і водночас — ускладнити життя страховим компаніям» пишуть - вже через місяць парламент може прийняти законопроект №4652-д, що передбачає впровадження в Україні так званого європротоколу, або процедури прямого врегулювання збитків. На думку учасників страхового ринку, користь для ДАІ та водіїв від введення даної процедури буде обопільною, а ось страховим компаніям є чого побоюватися…

http://finance.eizvestia.com/full/v-ukraine-sobirayutsya-uprostit-oformlenie-melkih-dtp-i-v-to-zhe-vremya-uslozhnit-zhizn-strahovym-kompaniyam

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«Газета по-київськи» в публікації «Рибні консерви: таблиця порівняння за якістю» пише – експерти протестували декілька марок пресервів: хтось зайвий консервант приховує, а хтось просто риби не докладає…

http://mycityua.com/articles/goodies/2011/01/21/023924.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Окремий вагон обійшовся Януковичу в 103 тисячі гривень» пише - для поїздки в Кіото делегації президента купили приблизно 60 місць у потязі...

http://www.segodnya.ua/news/14215000.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Кредитні союзи: легше «поховати», ніж врегулювати?» пише - міністр внутрішніх справ А.Могильов заявив, що МВС внесене «пропозиція вгору, щоб кредитні союзи взагалі поховали». Але дана ініціатива - не найефективніший спосіб вирішення проблеми непрозорості ринку кредитної кооперації, вважають експерти...

http://economics.unian.net/rus/detail/74723

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Мавзолей без Леніна» пише – члени правлячої партії знову запропонували поховати Володимира Леніна. Першим кроком до цього революційного рішення може стати перенесення частини поховань із Кремлівської стіни…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253529/mavzolej_bez_lenina

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Видання «Ведомости» в публікації «Корпорація «Суд» пише – президент РФ Дмитро Медведєв розкритикував суддів за закритість і хабарництво, пообіцявши новий виток реформи судової системи. Першим кроком може бути часткове зняття з суддів імунітету від кримінального переслідування…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253507/korporaciya_sud

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Видання «Известия» в публікації «Інновації в деталях» пише – переносні лабораторії, які здатні вмить знаходити отрути в повітрі, програми з розпізнавання мови, ліки від раку, витягання цінних металів з тонн відходів - над перетворенням цих ідей на гроші трудяться інноватори, що одержали статус учасника проекту в "Сколково". Учені і винахідники розповіли про свої проекти…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150643/

(УНІАН)