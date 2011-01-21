Ситуація в Макіївці стабільна, нових погроз немає - Азаров

Ситуація після вчорашніх вибухів у Макіївці Донецької області стабільна і нових погроз немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Станом на ранок, на 11-ту годину ранку, ситуація абсолютно нормальна», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що правоохоронні органи в Макіївці здійснюють необхідну оперативну роботу з виявлення тих, хто несе відповідальність за вибухи. «Ситуація в місті абсолютно спокійна. Я думаю, що загрози для нових таких актів зараз не існує. У всякому разі, всі абсолютно громадські будівлі, вулиці, всі ті приміщення, які можуть викликати якусь підозру, взято під контроль. Ситуація перебуває під контролем зараз», - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 20 січня 2011 року в Макіївці прогриміли два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів пошкодження одержали будівлі, потерпілих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей "від людей, які відомі в Макіївці". У листі також вказані механізми і порядок передачі грошей.