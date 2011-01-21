Ющенко прогнозує, що через 10-12 днів його знову запросять до Генпрокуратури

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що через 10-12 днів його знову буде запрошено до Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після того, як вийшов з Генеральної прокуратури, куди він був запрошений як потерпілий у справі про його отруєння.

"Ми домовилися, що зараз прокуратура попрацює над сьогоднішнім протоколом, бо це десь 3,5-4 години (тривалість зустрічі – УНІАН), а там багато чого треба оформити. Як би так десь днів через 10-12 можна було б наступну зустріч призначати", - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він розповів, що сьогодні його опитували про події, починаючи із «самого початку», тобто про події 2004 року. "Значна частина - це ті питання, відповіді на які я вже давав", - сказав він. Водночас В.ЮЩЕНКО розповів, що, судячи із сьогоднішніх запитань слідчих, свідчення перед ним дали Володимир САЦЮК та Давид ЖВАНІЯ.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЮЩЕНКО також повторив свою думку, що справу до суду швидко не передадуть. "Мені чомусь здалося, що дорога довга. Але, можливо, я помиляюся", - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Також він підтвердив готовність провести нову експертизу його крові.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО вчора заявив, що готовий ще раз надати кров для експертизи у справі про його отруєння, якщо її, як і минулого разу, проводитиме міжнародна лабораторія.

Він підкреслив, що через 6 років до нього звернулися з проханням зробити повторний аналіз крові, але це зробити неможливо. «Шановні, не може бути повторного аналізу. Новий аналіз може бути. Але повторити у собі характеристику крові шестирічної давнини я не можу. Хлопці, повторного аналізу не буде», - сказав він.

Водночас В.ЮЩЕНКО зізнався, що в нього є запас крові від першого аналізу (2005 року), який був відповідно опечатаний і опломбований. Він підкреслив, що не проти проведення експертизи на цьому зразку, однак вважає, що таке тестування має відбутись в тих самих параметрах, в яких проводилась і перша експертиза, тобто має бути міжнародна експертиза. «Мені говорили, що у нас немає лабораторії, досвіду, тому потрібно робити міжнародний аналіз», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що Генеральна прокуратура у 2005 році знайшла три міжнародні лабораторії, які зробили аналіз його крові, встановили, що вміст діоксину в крові в 40 тисяч разів перевищує норму.

«Тепер через 6 років з’ясовується, що показники лабораторії в третьому знаку відхилялися», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Екс-президент послався на думку експертів, які говорять, що такі незначні розбіжності в показниках свідчать лише про те, що у кожної лабораторії є свої методи дослідження. «Це є природним, що відрізняються показники, вони ж не на порядок, а на соті відрізняються», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що хотів би, аби люди, які організовували експертизу, понесли відповідальність, якщо сьогодні хтось ставить під сумнів її результати.