Готельні мережі Туреччини не планують відмовлятися від системи «все включено»

Готельні мережі Туреччини не планують відмовлятися від використання системи all inclusive.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві заявив генеральний директор з питань реклами Міністерства культури і туризму Туреччини Джумхур Гювен ТАШБАШІ.

«Я хочу вас запевнити, що взагалі не йдеться від відмову від системи all inclusive. Це питання не стоїть на порядку денному», - сказав Д.ТАШБАШІ.

Він також відзначив, що в роботі цієї системи не планується жодних змін.

Разом з цим, зазначив Д.ТАШБАШІ, в Туреччині останнім часом не будуються великі готелі, а відкриваються невеликі «бутік-готелі», в яких досить складно застосовувати систему all inclusive, і тому в них таку систему не вводять.

Як повідомлялося, в 2010 році в деяких ЗМІ з`явилася інформація про те, що вже з травня 2011 року деякі великі готельні мережі Туреччини можуть почати відмовлятися від використання системи all inclusive.