Головне на 21 січня

Суд за ініціативи Генеральної прокуратури України визнав незаконним розпорядження колишнього уряду щодо продажу 201 підприємства стратегічних галузей економіки.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури.

Зокрема, Київський апеляційний адміністративний суд 19 січня 2011 року задовольнив позов ГПУ про визнання незаконним розпорядження Кабінету міністрів від 3 березня 2008 року №1517-р "Про затвердження переліків господарських товариств, що підлягають приватизації у 2009 році" (у частині включення до переліку вищезазначених підприємств) і скасував постанову суду першої інстанції, якою в задоволенні цього позову було відмовлено.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням Кабміну від 3 березня 2008 року №1517-р, підлягали приватизації, зокрема, ВАТ "Росава", ВАТ "Білоцерківський завод гумових технічних виробів", ВАТ Артемівський машинобудівний завод "Победа труда", ВАТ "Горлівський машинобудівний завод", ВАТ "Павлоградський завод "Буддеталь", ВАТ "Дебальцевський завод металургійного машинобудування", ВАТ "Київський завод реле та автоматики", ВАТ "Київський мотоциклетний завод", ВАТ "Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів", ВАТ "Куп`янський ливарний завод", ВАТ "Коломийський завод сільськогосподарських машин" та інші.

Міністерство юстиції України зареєструвало постанову Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), якою з 1 лютого цього року вводяться підвищені тарифи на електроенергію для побутових абонентів, споживаючих електроенергію понад встановлені регулятором ліміти.

Постанова НКРЕ від 13 січня №8 зареєстровано Мін’юстом 17 січня і опублікована сьогодні в офіційному друкованому органі уряду «Урядовій кур’єр».

З 14 по 21 січня 2011 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,3-2,3% (в середньому на 1,9%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 14 по 21 січня 2011 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – зросли на 1,3%, з 7,47 до 7,57 грн./л; на бензин А-92 – зросли на 2%, з 7,88 до 8,04 грн./л; на бензин А-95 – зросли на 1,8%, з 8,29 до 8,44 грн./л; на дизельне паливо – зросли на 2,3%, з 7,79 до 7,97 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу щодо ДП з ІІ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ТОВ «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» та інші) і ЗАТ «Пологовський олійно-екстраційний завод» (ТМ «Славія») за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку соняшникової олії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

У повідомленні зазначається, що за даними Держценінспекції, середній рівень цін на олію в цілому по Україні станом на 30 грудня 2010 року порівняно з 20 грудня 2010 року, тобто впродовж 10 днів, зріс на 8,9%. А саме: з 11,44 грн. до 12,46 грн. за літр.

З початку 2010/2011 маркетингового року роздрібні ціни на цю продукцію зросли в середньому на 16,17%: з 10,88 грн./літр до 12,64 грн./літр, у деяких регіонах країни вартість олії зросла до 16 грн./лтр. Отже, загальне зростання цін на олію за цей період становило 47%.

Також у повідомленні зазначається, що ДП з ІІ «Сантрейд», ТОВ «Кернел-трейд» і ЗАТ «Пологовський олійно-екстраційний завод» є основними постачальниками соняшникової олії в роздрібну торгівлю і належать до вертикально-інтегрованих груп, що дозволяє їм менше залежати від змін цін на сировині.

«Це, а також те, що сьогодні немає підстав стверджувати, що попит на соняшникову олію в Україні змінився, може свідчити про відсутність об`єктивних підстав для підвищення цін на цю продукцію», - говориться в повідомленні.

Прокуратура Херсонської області пред`явила позов про повернення 17 млн. грн., які були видані урядом Юлії ТИМОШЕНКО як компенсація херсонському агропідприємству.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури у Херсонській області, позов прокуратури поданий з метою захисту державних інтересів у бюджетній сфері 17 січня 2011 року до Господарського суду Херсонської області.

Зокрема, прокуратура вимагає стягнути з дочірнього підприємства ТОВ "Юг-тара" "Дніпровська аграрна фірма ім. Солодухіна" на користь Головного управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації неповерненої фінансової допомоги в сумі понад 17,6 млн. грн.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість (ПДВ) для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування даного податку.

Даний перелік закріплений урядовою постановою (№1238 від 27 грудня 2010 р.), текст якої оприлюднений на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з постановою, даний перелік передбачає такі підстави перевірки, як: порушення справи про банкрутство платника ПДВ і/або його постачальників; наявність різниці між сумою податкового кредиту, сформованого платником, і сумою податкових зобов`язань його контрагентів, які не усунені за результатами проведення камеральної перевірки.

Крім того, підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки є відсутність даних в податковій звітності платника про здійснення впродовж попередніх 12 місяців (для платників податку з квартальним звітним періодом - впродовж попередніх 4 місяців) операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовується нульова ставка ПДВ, або наявність даних про те, що об`єм таких операцій складає менше 50% загального об`єму постачань.

Також перевірка може бути здійснена у випадку, якщо платник податку не відповідає жодному з наступних критеріїв: у кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів) чисельність працівників, які знаходяться в трудових відносинах з платником, перевищує 20 осіб і середня зарплата всіх працівників не менше ніж у 2,5 разу перевищує мінімально встановлений законодавством рівень; має основні фонди для здійснення діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередніх 12 календарних місяців; рівень визначення податкового зобов`язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (співвідношення сплаченого податку до об`ємів одержаних доходів) є вище середнього по галузі в кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів).

Підставою для перевірки також визначена відсутність впродовж попередніх 24 послідовних звітних податкових періодів (місяців) (для платників податку з квартальним звітним періодом - впродовж попередніх 8) документальних планових перевірок і наявність документально підтвердженої інформації про порушення платником норм податкового законодавства.

Дана постанова діє з 1 січня 2011 року.

Компанія White&Case LLP (Франція), що раніше представляла в Стокгольмському арбітражі інтереси НАК «Нафтогаз України» у спорі з RosUkrEnergo AG, виграла тендер держхолдингу з надання послуг з підготовки і подачі апеляційної скарги до Апеляційного суду округу Свеа у Стокгольмі (Svea Court of Appeal).

Про це йдеться у повідомленні про підсумки торгів, оприлюдненому на сайті Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, договір з надання послуг з компанією підписаний 13 січня. Вартість послуг за договором 1,750 млн. грн. (з ПДВ).

У прес-службі "Нафтогазу" не коментують, у якій саме справі компанія планує звернутися до апеляційної інстанції.

(УНІАН)