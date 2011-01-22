Україна має створити умови для свого повноправного членства в ЄС - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що стратегічною метою нашої зовнішньої політики є створення загальних умов для повноправного членства України в ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у виступі на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України сьогодні.

Водночас, він висловив думку, що сьогодні потрібно перейти від хибного вибору між різними глобальними центрами впливу до здійснення збалансованої, спрямованої на відстоювання національних інтересів політики у відносинах з ключовими міжнародними партнерами України.

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що для досягнення розвитку країни і її інтеграції в Європейське співтовариство в країні має бути єдність.

«Тема єдності суспільства в утвердженні державного суверенітету притаманна не лише нашій історії. Більшість країн на європейському континенті та за його межами пройшли крізь випробування на здатність ставити інтереси держави вище інтересів окремих політичних сил», - наголосив він.

За словами глави держави, ті з країн, хто перебороли регіональні та політичні егоїзми, сьогодні належать до клубу провідних держав світу – розвинутих, успішних, що впевнено рухаються шляхом соціально-економічного прогресу.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що для того аби країна рухалась вперед, також потрібно пам’ятати про виклики, які стоять перед Україною.

«Сьогодні Україна опинилася перед загрозою закріплення за нею статусу ринку збуту низькоякісної продукції, постачальника дешевої сировини і робочої сили, дуже залежного від імпорту енергетичної та високотехнологічної продукції більш розвинених держав», - зауважив він.

Президент зауважив, що проблемою залишається фізична зношеність, моральна застарілість наших виробничих потужностей, неекономне споживання енергетичних ресурсів.

Він підкреслив, що без модернізації національного промислового і аграрного виробництва та інфраструктури, без налагодження механізмів стимулювання та постійного відтворення інноваційної та інвестиційної активності капіталу та підприємницької ініціативи населення неможливо переломити цю негативну тенденцію, забезпечити сталий розвиток країни та добробут громадян.

«Потрібно усвідомити, що процес реформування економіки не завершиться із виходом з кризи. Час і ресурси для екстенсивного зростання вичерпалися. Держава, капітал та суспільство повинні порозумітися щодо напрямку і конкретних завдань реформ на середньо і довгострокову перспективу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На думку глави держави, держава повинна спиратися на високий рівень громадянської довіри, толерантності та солідарності.

«Зараз інститути, що покликані захищати громадянські права і свободи, мають найнижчий рівень довіри у державі»,- зауважив він.

«Диспропорції в розвитку регіонів, вражаюча соціальна нерівність та загрозлива демографічна ситуація руйнують основу для громадянської єдності та збереження соціального капіталу»,- вважає Президент.

Тому, за його словами, пріоритетом модернізації гуманітарної сфери має стати відновлення людського капіталу.

На часі, підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, реформування системи середньої та вищої освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення.

«Відновлення довіри громадян до держави буде здійснюватися через оновлення засад конституційного ладу на основі широкого громадянського консенсусу»,- запевнив Президент.

За його словами, реформа влади буде спрямована на впровадження нових стандартів справедливості і захисту прав людини у роботі державних адміністрацій, судів та правоохоронних органів.