Україну з офіційним візитом відвідає прем’єр-міністр Туреччини

24 – 25 січня в Україні з офіційним візитом перебуватиме прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп ЕРДОГАН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, візит відбуватиметься на запрошення Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Візит прем’єр-міністра Туреччини буде спрямований на активізацію та подальший розвиток двостороннього діалогу на найвищому політичному рівні, насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній сферах, з метою наповнення стратегічного партнерства між двома країнами практичним змістом”, - наголошується у повідомленні.