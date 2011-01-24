Україну з офіційним візитом відвідає прем’єр-міністр Туреччини
09:00, 24 січня 2011Різне
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24 – 25 січня в Україні з офіційним візитом перебуватиме прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп ЕРДОГАН.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, візит відбуватиметься на запрошення Віктора ЯНУКОВИЧА.
“Візит прем’єр-міністра Туреччини буде спрямований на активізацію та подальший розвиток двостороннього діалогу на найвищому політичному рівні, насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній сферах, з метою наповнення стратегічного партнерства між двома країнами практичним змістом”, - наголошується у повідомленні.
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