Курс НБУ на 24.01.2011
09:13, 24 січня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 21.01.11100 USD – 794.2500 (21 січня – 794.3500) 100 EUR – 1073.9054 (21 січня – 1070.1483) 10 RUR – 2.6465 (21 січня – 2.6554)Облікові курси банківських металів 959XAU10Золото-106747.20 (21 січня - 108389.06) 961 XAG 10 Срібло-2155.59 (21 січня - 2256.75) 962XPT10Платина-143918.10 (21 січня - 144810.01) 964XPD10Паладій-64175.40 (21 січня - 64739.53)
Офіційний курс НБУ на 21.01.11
100 USD – 794.2500 (21 січня – 794.3500)
100 EUR – 1073.9054 (21 січня – 1070.1483)
10 RUR – 2.6465 (21 січня – 2.6554)
Облікові курси банківських металів
959XAU10Золото-106747.20 (21 січня - 108389.06)
961 XAG 10 Срібло-2155.59 (21 січня - 2256.75)
962XPT10Платина-143918.10 (21 січня - 144810.01)
964XPD10Паладій-64175.40 (21 січня - 64739.53)
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