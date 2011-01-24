Курс НБУ на 24.01.2011

Офіційний курс НБУ на 21.01.11100 USD – 794.2500 (21 січня – 794.3500) 100 EUR – 1073.9054 (21 січня – 1070.1483) 10 RUR – 2.6465 (21 січня – 2.6554)Облікові курси банківських металів 959XAU10Золото-106747.20 (21 січня - 108389.06) 961 XAG 10 Срібло-2155.59 (21 січня - 2256.75) 962XPT10Платина-143918.10 (21 січня - 144810.01) 964XPD10Паладій-64175.40 (21 січня - 64739.53)

Офіційний курс НБУ на 21.01.11 100 USD – 794.2500 (21 січня – 794.3500) 100 EUR – 1073.9054 (21 січня – 1070.1483) 10 RUR – 2.6465 (21 січня – 2.6554) Облікові курси банківських металів 959XAU10Золото-106747.20 (21 січня - 108389.06) 961 XAG 10 Срібло-2155.59 (21 січня - 2256.75) 962XPT10Платина-143918.10 (21 січня - 144810.01) 964XPD10Паладій-64175.40 (21 січня - 64739.53)

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