Анонс на 24 січня

*Відбудеться відеоміст Москва–Київ–Єреван–Астана на тему: “Ліс для людей або люди для лісу?”. Учасники в Києві: Юрій Марчук, перший заступник голови Держкомітету лісових ресурсів України. У Москві: начальник управління використання і відтворення лісів Федерального агентства лісового господарства РФ Олександр Марієв; керівник Лісової програми WWF Росії Олена Кулікова. У Єревані: головний лісничий ЗАТ "Армлес" Рубен Петросян. В Астані: голова Комітету лісового і мисливського господарства Міністерства сільського господарства РК Єрлан Нісанбаєв.

*В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Як насправді виглядає енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України?”. Питання: Чому комунальні послуги для громадян коштують так дорого? Чи робиться щось для впровадження енергозбереження в ЖКГ України? Як насправді відбувається реформування галузі? Хто фінансує інновації у напрямі енергозбереження? Прес-конференцію проведе Центр суспільної експертизи за результатами виконання проекту “Кращі практики енергозбереження на місцевому рівні”. Проект здійснювався за підтримки Фонду Східна Європа на засоби, надані Посольством Швейцарії в Україні, Посольством Королівства Норвегія в Україні, Агентством США з Міжнародного Розвитку і за сприяння МінЖКГ України. Учасники: виконавчий директор Фонду Східна Європа Віктор Лях, голова правління Центру суспільної експертизи Любомир Черній і керівник соціологічних проектів Центру суспільної експертизи Наталія Ходько.

* Прес-конференція на тему: "Чи потрібен бізнесу Держкомпідприємництва?". Учасники: президент Союзу кризових менеджерів України Павло Михайліді; в.о. президента Союзу підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В’ячеслав Биковець; президент Української асоціації бізнес-інкубаторів і інноваційних центрів Наталія Кожевіна; президент Української федерації професіоналів безпеки Сергій Шабовта; голова Миколаївської обласної фармацевтичної Асоціації «Фармрада» Олена Прудникова.

*24-25 січня на запрошення Президента України В.Ф.Януковича відбудеться офіційний візит до України прем`єр-міністра Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана

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