Президент Португалії переобраний на другий термін

Президент Португалії Анібал КАВАКУ СІЛВА обраний главою держави на другий термін, передає Бі-Бі-Сі.

Згідно з офіційними результатами неділю президентських виборів, які відбулися в неділю, після обробки 98% бюлетенів стало ясно, що А.КАВАКУ СІЛВА здобув 53% голосів, тоді як його найближчий суперник Мануель АЛЕГРЕ набрав лише близько 20%.

Явка на недільних виборах, судячи за попередніми даними, була рекордно низькою: лише близько 50% португальських виборців вирішили взяти в них участь.

Вибори проходили на тлі серйозної економічної кризи, в якій опинилася Португалія.

Президент А.КАВАКУ СІЛВА виступає на підтримку плану жорсткої економіки, представленого урядом соціалістів. План припускає помітне скорочення бюджетного дефіциту з метою не допустити, таким чином, становища, в якому опинилися раніше Ірландія і Греція.

Президент Португалії - фігура в цілому церемоніальна, хоча він має право розпустити парламент і при цьому не зобов`язаний жодним чином виправдовувати таке рішення.

А.КАВАКУ СІЛВА у минулому викладав економіку і очолював уряд своєї країни. Він соціал-демократ, але належить до правоцентристського крила цієї партії.