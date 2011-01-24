Томенко: Могильов має вибачитися за дезінформацію про можливе кровопролиття 22 січня
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ має вибачитися перед суспільством за дезінформацію щодо можливого кровопролиття під час святкування у Києві Дня Соборності.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.
За словами віце-спікера, «непрофесійні та провокаційні дії Міністерства внутрішніх справ напередодні свята та його виступ у парламенті з відповідною заявою створили серйозну проблему в питанні підготовки заходів на належному рівні».
«Натомість, традиційно, відповідальність наших громадян, організованість керівників громадських організацій та політичних партій, які брали участь у заходах, забезпечили злагодженість, організованість, порядок та святкову атмосферу на всіх майданах», - підкреслив він.
За словами М.ТОМЕНКА, єдиною проблемою під час заходів була спроба міліції перешкодити громадянам з різних регіонів добиратися до Києва для участі у святкуванні Дня Соборності.
М.ТОМЕНКО переконаний, що за таких обставин було б правильно і справедливо міністру внутрішніх справ, який своєю заявою не лише намагався дискредитувати діяльність демократичних партій, а фактично і дискредитував Україну, офіційно вибачитися перед суспільством. Віце-спікер порадив МВС сконцентруватися не на виступах і заявах проти опозиції, а на активній роботі із запобігання в Україні скоєння терактів, які, на жаль, останнім часом стаються все частіше.
Як повідомляв УНІАН, 14 січня, А.МОГИЛЬОВ заявив під час виступу у ВР, що в МВС мають інформацію про те, що 22 січня в Києві планується кровопролиття.
За словами міністра, «у нас є інформація, що 22 числа акція протесту планується – планується кровопролиття у місті Києві». Він додав, що готується акція з тим, «щоб потім перед усім світом показати, що твориться в Україні».
«Я вас усіх попереджаю: ми всі ці факти задокументуємо – сил і засобів для цього вистачить, і потім кожен, хто це робив, відповідатиме перед законом», - сказав А.МОГИЛЬОВ.
22 січня у столичній міліції повідомили, що порушень громадського порядку у Києві під час заходів з нагоди Дня Соборності України не зафіксовано.
За даними правоохоронців, в урочистостях взяли участь близько 20 тисяч громадян. Охорону громадського порядку в різних районах столиці під час заходів забезпечували майже дві тисячі працівників міліції.