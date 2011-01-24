Українські експерти: причина катастрофи Ту-154 Качинського непрофесіоналізм екіпажу та диспетчерів

Українські експерти називають причиною катастрофи Ту-154, в якій загинув Президент Польщі Лех Качинський, непрофесіоналізм екіпажу і диспетчерської служби аеродрому Смоленська.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції заслужений штурман-випробувач СРСР Олег КОРШУНОВ.

«Немає ніяких сумнівів у тому, що головним винуватцем катастрофи є екіпаж, у першу чергу командир і другий пілот, які, перебуваючи під психологічним пресингом із причини присутності на борту високопоставлених пасажирів, не наважилися піти на друге коло або на запасний аеродром, і до останнього моменту сподівалися на те, що зможуть посадити літак у Смоленську», - сказав О.КОРШУНОВ.

Він пояснив, що другий пілот після озвученої ним команди «йдемо» був зобов`язаний узяти управління на себе й вжити всіх заходів із негайного припинення зниження й переведення літака в набір висоти, якщо він розумів, що командир цього робити не збирається.

О.КОРШУНОВ підкреслив, що члени екіпажу мали дуже невелику кількість годин нальоту й у зв`язку з цим не мали необхідного досвіду для подібного роду польотів. «Образно кажучи, пілоти на останніх секундах польоту перебували в стані найглибшого ступору, оскільки ні на що не реагували й нічого не робили навіть для порятунку власного життя», - сказав О.КОРШУНОВ.

На його думку, диспетчерська служба аеродрому «Смоленськ», яка керувала посадкою літака, також повелася непрофесійно, що стало однією з причин авіакатастрофи.

Як повідомляв УНІАН, російський МАК в остаточному рапорті назвав основною причиною цієї авіакатастрофи спроби пілотів посадити машину „за будь-яку ціну” нібито через тиск високопосадовців на борту.

Водночас, за даними польських експертів, пілоти не намагалися посадити машину, а лише підішли до висоти ухвалення рішення - 100 метрів - звідки намагалися піти на друге коло, але не встигли цього зробити.

Польська влада вважає відповідальними за катастрофу також і росіян, які, усвідомлюючи неможливість посадки в таких погодних умовах, дозволили пілотам підійти до висоти ухвалення рішення, дезінформували про правильність курсу посадки й пізно наказали припинити зниження.