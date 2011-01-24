Вибухи в Макіївці не мають ніякого відношення до «Макіїввугілля» - ОДА

Вибухи в Макіївці, що сталися 20 січня, не мають ніякого відношення до діяльності державного підприємства «Макіїввугілля».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Сергій ДЕРГУНОВ.

«Це звичайний кримінал, ніякого відношення до «Макіїввугілля» не має, і ставити знак рівності або якусь відповідність тут просто немає необхідності», - сказав віце-губернатор. Він зазначив, що ревізія КРУ на цьому вугільному підприємстві була, але її результати наразі оспорюються в суді.

«Ревізія КРУ була, результати були оспорені в суді. Й далі вже визначає суд, чи є там порушення», - сказав С.ДЕРГУНОВ.

Він підтвердив, що дійсно підписав листа колишньому міністру вугільної промисловості Юрію ЯЩЕНКУ про те, що обласна адміністрація «вважає передчасним до визначення результатів перевірки усунення генерала (гендиректора «Макіїввугілля» Станіслава ТОЛЧИНА) з посади». «ТОЛЧИН, як професіонал, влаштовує обласну адміністрацію», - зазначив С.ДЕРГУНОВ.