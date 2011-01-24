Підприємці просять Президента зберегти Держкомпідприємництва

Одинадцять громадських організацій і бізнес-асоціацій звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з листом, в якому просять главу держави зберегти Державний комітет із питань регуляторної політики та підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив президент Союзу кризис-менеджерів України Павло МИХАЙЛІДІ.

Серед організацій, керівники яких поставили підписи під листом до Президента, Союз підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, регіональні асоціації фармацевтів, Українська федерація професіоналів безпеки, Асоціація роботодавців Львівської області, Всеукраїнська асоціація туроператорів, Союзу аудиторів України та ін.

За словами П.МИХАЙЛІДІ, цей лист є лише початком спроби підприємців «відстояти» право на існування такого органу як Держкомпідприємництва.

«По суті, регулятору – Міністерству економічного розвитку – передано функції спеціально уповноваженого органу (Держкомпідприємництва – УНІАН), і навряд чи на сьогодні він зможе бути таким, яким було Держкомпідприємництва», - зазначив в.о. президента Союзу підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Вячеслав БИКОВЕЦЬ.

Водночас, за його словами, незалежний орган, який захищає права підприємців, в принципі в Україні повинен існувати, буде це Держкомпідприємництва або ж інший орган.

Голова Миколаївської обласної фармацевтичної Асоціації «ФармРада» Олена ПРУДНИКОВА сказала, що ліквідація Держкомпідприємництва відбувається всупереч українському законодавству, що, зокрема, може призвести до того, що не будуть реалізовані задекларовані владою реформи зі спрощення діяльності малого бізнесу. «Ліквідацію Держкомпідприємництва здійснено всупереч 5 законам України, такого не повинно бути. Це закони про регуляторну політику, про дозвільну систему, про ліцензування, про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Тобто все це може призвести до невиконання тих реформ, які задумані керівництвом країни на підтримку малого бізнесу.», - підкреслила О.ПРУДНИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оптимізував систему центральних органів виконавчої влади. Зокрема, указом від 9 грудня 2010 р. було ліквідовано Державний комітет із питань регуляторної політики та підприємництва.

Довідка УНІАН. Державний комітет із питань регуляторної політики та підприємництва було створено 29 липня 1997 року указом Президента України.