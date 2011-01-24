Колесніков переніс операцію у зв'язку з інфарктом

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні вранці переніс інфаркт і в клініці «Феофанія» йому було зроблено операцію.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар віце-прем`єра Юрій ГРОМНИЦЬКИЙ.

“Сьогодні вранці він переніс інфаркт. У клініці “Феофанія” йому було зроблено операцію”, - сказав Ю.ГРОМНИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що зараз стан Б.КОЛЕСНІКОВА оцінюється як стабільний, проте за інформацією лікарів, він буде непрацездатний протягом 2-3 тижнів.

Як повідомляв УНІАН, на завтра, 25 січня, було заплановано візит Б.КОЛЕСНІКОВА до Брюсселя.