Головне на 24 січня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на створенні Державного фонду регіонального розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на засіданні Ради регіонів, яке відбулося сьогодні в Києві.

«Я наполягаю на тому, щоб фінансування стратегічних проектів регіонального розвитку і міжрегіональної співпраці здійснювалося через окремий фонд, назва якого, Миколо Яновичу, Державний фонд регіонального розвитку», - сказав Президент, висуваючи завдання створення цього фонду прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ.

У зв’язку з цим глава держави навів приклад Європейського Союзу, де функціонує Європейський фонд регіонального розвитку, який фінансує проекти із покращення інфраструктури у периферійних регіонах Європи.

«Схожі функції мають бути покладені і на Державний фонд регіонального розвитку, а його діяльність врегульована окремим законом», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він уточнив, що фонд відповідатиме за фінансування проектів локального розвитку, що мають стратегічне значення для країни, в тому числі фінансування будівництва доріг, енергетичних і житлово-комунальних проектів та інших об’єктів інфраструктури.

Також у переліку завдань фонду Президент зазначив інвестування у створення робочих місць, надання фінансової підтримки для підприємств малого та середнього бізнесу.

У парламенті зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується обмежити або скасувати соціальні пільги для багатьох категорій населення.

Про це повідомив лідер партії "Громадянська позиція", народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО під час інтернет-конференції на порталі «ЛигаБізнесІнформ».

Так, у проекті "Про гарантії виконання рішень суду" від 14 січня поточного року, за словами А.ГРИЦЕНКА, планується обмежити або скасувати пільги для шахтарів, лікарів, вчителів, вчених, ветеранів війни, інвалідів війни, чорнобильців усіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці та багатьох інших категорій. (Зокрема, у проекті пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг та механізми їх надання, а пропонується передбачити, що обсяг пільг буде визначатися рішеннями уряду – УНІАН).

Також А.ГРИЦЕНКО повідомив, що законопроектом пропонується зняти обмеження на приватизацію або відчуження стратегічно важливої газотранспортної системи України.

Депутат назвав цей урядовий проект «обманом і політичним шулерством».

«Такий собі подарунок ЯНУКОВИЧА під "йолку". Ще раз поясню, в чому проблема. Законопроект має ззовні нібито нейтральну назву: "Про гарантії виконання рішень суду" і не викликає особливого занепокоєння. У пояснювальній записці справді йдеться про виконання Україною рішення Європейського суду у справі "ІВАНОВ Юрій Миколайович проти України". Але!!! До цього законопроекту у розділі "Перехідні та прикінцеві положення" підчеплено цілий потяг змін до 17-ти нині діючих законів. Зроблено це навмисно, скажу більше, злодійкувато навмисно», - наголосив А.ГРИЦЕНКО, і повідомив про наміри скасувати пільги для багатьох категорій населення.

За словами А.ГРИЦЕНКА, в системі надання пільг справді треба наводити порядок, і якщо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вирішив провести в цій сфері реформу, то нехай робить це відкрито, не ховаючи свої плани і наміри від людей. «Що означає відкрито? Внесіть законопроект під назвою "Про обмеження або скасування пільг для окремих категорій населення", поставте під ним підписи ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА, ТІГІПКА... І беріть на себе відповідальність. А не ховайтеся зі своїми планами, які боляче вдарять по мільйонах людей, у якісь перехідні положення. Це перше», - зауважив депутат.

Також він переконаний, що якщо влада вирішили приватизувати газотранспортну систему, щоб віддати її українським олігархам чи "Газпрому", то знову ж таки, необхідно говорити про це відкрито і чесно. «Внесіть законопроект під назвою "Про приватизацію стратегічної газотранспортної системи України за участю (вкажіть, кому саме вона дістанеться)" і поставте підписи ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА, ТІГІПКА, БОЙКА... Але ж ви ховаєте свої наміри від людей! Хіба так поводиться сильна влада?», - запитав А.ГРИЦЕНКО.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2010 році, порівняно з 2009 роком, скоротив обсяг інвестицій в Україну на 13% - до 1,3 млрд. дол. (952 млн. євро) в рамках 28 проектів. Про це йдеться у прес-релізі ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Сукупний обсяг діяльності ЄБРР, станом на 31 грудня 2010 року, становив більш як 6 млрд. євро, причому близько половини цих інвестицій були здійснені в останні три роки.

Так, у 2010 році були підписані проекти в секторах інфраструктури та енергетики, серед яких: кредит «Укравтодору» на суму 450 млн. євро для фінансування модернізації автомобільних доріг на підходах до Києва; кредит на суму 175 млн. євро для будівництва високовольтної лінії електропередачі Запоріжжя-Каховка.

Серед проектів в агросекторі - інвестиції у ВАТ «Миронівський хлібопродукт» на 50 млн. дол. США, «Нібулон» - 50 млн. дол. США, «Нобл Ресорсіз Україна» - 24 млн. дол. США, Ukrainian Agrarian Farms - 20 млн. дол. США, «Астарта» - 10 млн. євро.

Серед інших транзакцій у корпоративному секторі були видані кредити виробнику упаковки ВАТ «Укрпластик» на суму 29,8 млн. євро, виробнику паркетної дошки компанії Барлінек на суму 10 млн. євро і дистриб`ютору фармацевтичної продукції компанії «Фра-М» на суму 11,5 млн. дол. США.

У фінансовому секторі ЄБРР надав субординований кредит на суму 140 млн. дол. США «Укрсиббанку».

ЄБРР у 2010 році оголосив про початок Програми фінансування альтернативної енергетики (USELF) в обсязі 50 млн. євро, метою якої є надання фінансування місцевим приватним підприємствам для інвестицій у проекти відновлюваної енергетики (мала гідроенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика, використання біомаси і біогазу) в Україні. Крім цього, банк почав здійснення програми технічної допомоги, направленої на підвищення енергоефективності житлових будівель в Україні.

Крім того, ЄБРР почав реалізацію нової програми ділових консультацій (Business Advisory Services), яка призначена для підвищення ефективності місцевого малого бізнесу і передбачає участь місцевих бізнес-консультантів.

Національний банк Україна (НБУ) в 2010 році збільшив обсяги золота в офіційних резервних активах (міжнародних резервах) на 2% або на 0,017 млн. тройських унцій - до 0,885 млн. тройських унцій.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Номінальна вартість золота в резервах за 2010 рік збільшилася на 32% - до 1248,97 млн. дол.

Станом на кінець 2010 р. обсяг іноземних конвертованих валют в резервах Нацбанку склав 33,319 млрд. дол, в т.ч. цінні папери - 19,027 млрд. дол, валюта і депозити - 14,293 млрд. дол.

Обсяг золота, яке не включається в офіційні резервні активи, на кінець минулого року склав 21,41 млн. дол.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, підприємства, засновані за участі іноземних фізичних і юридичних осіб, іноземні юридичні особи і іноземні держави не можуть придбавати у власність землі сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться у проекті закону “Про ринок земель”, опублікованому на сайті Державного агентства земельних ресурсів України.

Документом передбачається, що земельні ділянки сільгосппризначення, придбані у власність даними особами, підлягають відчуженню впродовж одного року з дати придбання. Якщо дані земельні ділянки не були відчужені впродовж одного року, вони підлягають примусовому відчуженню на земельних торгах.

Згідно з документом, землі сільгосппризначення можуть купувати лише громадяни України, юридичні особи, засновані згідно із законодавством України, держава в особі спеціалізованої установи або територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування.

Європейський Союз надасть Україні 1,2 млрд. грн. (116 млн. євро) в рамках нових угод про фінансування, укладених із українським урядом.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Євросоюзу в Україні.

Зокрема, перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і директор Генерального директорату Розвитку і співробітництва Європейської комісії EuropeAid Маркус КОРНАРО підписали три Угоди про фінансування в сфері транспорту, охорони навколишнього природного середовища і на підтримку реалізації Європейської політики сусідства. Більшість коштів буде спрямовано на реалізацію заходів в межах програм секторальної бюджетної підтримки, зазначили в Представництві ЄС.

Значну частину цих коштів - 689 млн. грн. (65 млн. євро) – призначено для реалізації транспортної стратегії України. Міністерство інфраструктури розпочинає підготовку під-секторальних програм з реалізації стратегії, які, як очікується, буде затверджено в 2012 році.

Заходи секторальної бюджетної підтримки в транспортному секторі буде зосереджено на п’яти основних сферах співробітництва, пов’язаних із інституційними реформами, безпекою, розвитком інфраструктури, управлінням транспортними потоками та посиленням адміністративних спроможностей. В межах цих напрямків Україна взяла на себе зобов’язання щодо виконання 11 показників в різних під-секторах транспортної галузі. З тим, щоб забезпечити отримання цих коштів, Україна також повинна продемонструвати відповідність вимогам щодо реалізації стратегії розвитку транспортного сектору, макроекономічної стабільності і управління державними фінансами, підкреслили у Представництві Євросоюзу.

Загалом впродовж 2011-2014 років кошти програми бюджетної підтримки будуть переказані чотирма траншами до державного бюджету України. Очікується, що перший авансовий транш на загальну суму понад 127 млн. грн. (12 млн. євро) буде переказано в середині 2011 року.

Для екологічної сфері передбачено 371 млн. грн. (35 млн. євро). Ці кошти також будуть спрямовані для діяльності в межах бюджетної підтримки. Програма сприятиме досягненню цілей, визначених Стратегією державної екологічної політики України на період до 2020 року, яка була прийнята Верховною Радою України 21 грудня 2010 року. Проект Плану дій щодо реалізації екологічної стратегії вже підготовлений і він може бути затверджений Кабінетом міністрів України в першій половині 2011 року, зазначається в повідомленні.

У цій сфері заплановано чотири основних напрямки співробітництва: екологічна політика на секторальному і регіональному рівнях; наближення екологічного законодавства України до норм законодавства ЄС; розбудова інституційних спроможностей; підтримка реалізації екологічної політики в під-секторах: повітря, водні ресурси, управління відходами та біорозмаїття.

Впродовж 2011-2013 уряд України має виконати дев’ять показників в цих секторах. У цей період за умови виконання умов, що мають відношення до реалізації екологічної стратегії, макроекономічної стабільності та управління державними фінансами, до державного бюджету України трьома траншами будуть переказані передбачені кошти. Очікується, що перший авансовий транш на загальну суму понад 159 млн. грн. (15 млн. євро) буде переказано в середині 2011 року.

Ще 170 млн. грн. (16 млн. євро) передбачені для фінансування проектів твіннінг та проектів технічної допомоги в різних сферах співробітництва ЄС-Україна. Цей захід розроблено для надання допомоги Україні в розвитку спроможностей міністерств і відомств щодо забезпечення виконання зобов’язань в контексті Плану дій ЄС-Україна Європейської політики сусідства, Порядку денного асоціації та Угоди про створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, а також національних програм розвитку і реформ, відзначили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

(УНІАН)