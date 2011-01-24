Анонс на 25 січня

* Офіційний візит в Україну Прем`єр-міністра Туреччини Реджепа Ердогана Тайіпа.

* Відбудеться брифінг на тему: «ГМО і здорове харчування». Учасники: Антон Вітрил, заст. директора Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України; Микола Проданчук, директор інституту екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя. Традиційно буде надана інформація про перевірку рівня захворюваності на грип та ОГРВ.

* Відбудеться відео-конференція Україна-Німеччина на тему: «Імідж України 2010-2011». Учасники: Томас Айхеліс, Німеччина, Денис Богуш, України. Питання: Імідж України у 2010 році та перспективи у 2011 р.; Можливості поліпшення іміджу України в сучасних умовах; Інвестиційний імідж і клімат в Україні - погляд з Європи; Про тиждень України на CNN; Що чути в Європі про ЄВРО-2012 з України?

* Прес-конференція голови Київської міської організації роботодавців-перевізників "Столиця" Валерія Липецького на тему: «Нові тарифи на перевезення в маршрутному таксі: об`єктивне і суб`єктивне обгрунтування».

* Круглий стіл на тему: «Що дасть і що відбере пенсійна реформа у працівників силових структур?». Учасники: Анатолій Приз, зав.сектором Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики, Григорій Кабанченко, заступник голови Національного форуму профспілок України, Анатолій Грищенко, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони ВРУ, Володимир Мерцалов, голова Всеукраїнської профспілки працівників МВС України, Володимир Шуба, голова Комітету із захисту прав військовослужбовців та працівників МВС і СБ України та ін.

* Прес-конференція на тему: «До чого призведе демонтаж незаконних будівництв у Києві?». Учасники: директор «Інституту міста» Олександр Сергієнко та адвокат Тетяна Монтян.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Що чекає економіки світу в 2011 – подальша криза чи економічне зростання? Версія Давосу». Учасники: Валерій Новицький – заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ; Володимир Сіденко – д.е.н., головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ, член- кор. НАНУ; Борис Кушнірук – економічний експерт.

* 13-15 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Укрспирт" реорганізований, наступний крок - модернізація галузі ". ДП «Укрспирт» внесено до списку підприємств держвласності, що не підлягають приватизації. Нова структура держорганізації дозволить ефективніше контролювати роботу всіх 76 українських спиртзаводів, вивести їх на шлях прибутковості та провести модернізацію підприємств. Учасники прес-конференції - провідні виробники ЛГВ, як соціально відповідальні компанії, звертають увагу на необхідність удосконалення галузі, а керівництво ДП «Укрспирт», у свою чергу, повинно дати зобов`язання, що гроші, отримані від підвищення ціни на спирт, підуть саме на модернізацію спиртзаводів (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнямі.

* Відбудеться пряма урядова телефонна лінія за участю заступника голови ДПА України Ірини Носачової. Брифінг для ЗМІ.

* В Антимонопольному комітеті України відбудуться установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

* Круглий стіл на тему: «Законодавче забезпечення реформування пенсійної системи». Учасники: віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко та начальник ГУ держслужби України Тимофій Мотренко, голова правління Пенсійного фонду України Борис Зайчук, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім.Птухи НАНУ Елла Лібанова. Відбудеться брифінг віце-прем`єр-міністра України, міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка і начальника Головдержслужби Тимофія Мотренка.

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