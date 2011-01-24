Курс НБУ на 25.01.11

Офіційний курс НБУ на 25.01.11100 USD - 794.0500 (24 січня - 794.2500)100 EUR - 1077.6053 (24 січня - 1073.9054)10 RUR - 2.6600 (24 січня - 2.6465)Облікові курси банківських металів на 25.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-106998.24 (24 січня-106747.20)961 XAG 10 Срібло-2188.40 (24 січня-2155.59)962 XPT10Платина-144834.72(24 січня-1143918.10)964XPD10Паладій-64953.29 (24 січня-64175.40)

Офіційний курс НБУ на 25.01.11 100 USD - 794.0500 (24 січня - 794.2500) 100 EUR - 1077.6053 (24 січня - 1073.9054) 10 RUR - 2.6600 (24 січня - 2.6465) Облікові курси банківських металів на 25.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-106998.24 (24 січня-106747.20) 961 XAG 10 Срібло-2188.40 (24 січня-2155.59) 962 XPT10Платина-144834.72(24 січня-1143918.10) 964XPD10Паладій-64953.29 (24 січня-64175.40)

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