У результаті теракту в «Домодєдово» загинула український драматург Ганна Яблонська

У результаті теракту в московському аеропорту «Домодєдово» загинула громадянка України Ганна Машутіна (творчий псевдонім – Яблонська).

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в Посольстві України в Москві.

«Із 35 загиблих пасажирів встановлено особу 25-ти. З цих 25-ти осіб є громадянка України – Машутіна Ганна Григорівна», - повідомили в посольстві.

Раніше про це в своєму блозі повідомив драматург Михайло ЧАДУ. За його інформацією, Г.Машутіна (Яблонська) прилетіла до Москви з Одеси на вручення премії журналу «Мистецтво кіно». У неї залишилися чоловік і маленька дитина.

Ганна Яблонська - драматург, поет, прозаїк, журналіст. Народилася в Одесі у 1981 році. Публікувалася в альманаху «ОМК» (2004-2007 рр.) і журналі «Октябрь» (2004-2007 рр.).

Увійшла до лонг-листа премії «Дебют» у номінації «Літературна критика» (2004 р.), лонг-листа драматургічного конкурсу «Євразія-2005» (Єкатеринбург). Дипломант конкурсу сучасної драматургії «Вільний Театр» (2005 р., Мінськ), лауреат міжнародних конкурсів «Премьера.txt» (2005 р.) і «Євразія» (2006 р.).

Автор п`єс «Бермудський квадрат», «Відеокамера», «Вихід до моря», «Дюймовочка і метелик», «Покинуте радіо», «Монодіалоги», «Лист до зоопарку», «Тепло», «Праски», «Шоу ковбоя без собаки» («Бермудский квадрат», «Видеокамера», «Выход к морю», «Дюймовочка и мотылек», «Заброшенное радио», «Монодиалоги», «Письмо в зоопарк», «Тепло», «Утюги», «Шоу ковбоя без собаки») тощо.

Раніше компанія «Трансаеро», літак якої, що вилетів з Одеси, приземлився в московському аеропорту «Домодєдово» незадовго до вибуху, повідомила про «стабільну роботу», а також про те, що ніхто з пасажирів цього рейса не постраждав.

На даний момент відомо, що окрім росіян, серед постраждалих від теракту в московському аеропорту «Домодєдово» є іноземці. Серед них - француз, італієць, німець, серб, і громадянка Словаччини, актриса Сюзана ФІАЛКОВА.

Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив смерть двох підданих Великобританії. Також є інформація про загибель громадян Німеччини, Таджикистану, Узбекистану і Киргизії.

Як повідомляв УНІАН, вибух в російському аеропорту «Домодєдово» стався вчора о16.32 за московським часом. За попередніми даними, вибуховий пристрій був приведено у дію терористом-смертником.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров`я РФ, жертвами теракту стали 35 осіб, постраждали 168 осіб, з них 100 госпіталізовано.