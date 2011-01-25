Лідери ЄС засудили вибух у «Домодєдово»

Лідери Європейського Союзу засудили вибух у московському аеропорту «Домодєдово».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у їхніх заявах, поширених сьогодні.

«Я суворо засуджую сьогоднішню терористичну атаку в московському аеропорту «Домодєдово», яка призвела до втрат багатьох життів», - заявив Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ.

«Я обурений цим злочинним актом і закликаю упіймати і покарати відповідальних за нього», - додав він.

Президент Європейської Ради також передав свої співчуття сім`ям жертв теракту.

«З потрясінням і глибокою скорботою я дізнався про терористичну атаку в аеропорту «Домодєдово» сьогодні. Я суворо засуджую цей боягузливий терористичний напад», - заявив Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Він також передав свої найглибші співчуття сім`ям загиблих, урядові й народу Росії.

Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН також засудила терористичну атаку в московському аеропорту.

«Я висловлюю свої найглибші співчуття сім`ям і друзям загиблих, а також російському урядові. Невинні пасажири загинули унаслідок звірячого нападу», - сказала К.ЕШТОН.

У свою чергу, віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіім КАЛЛАС звернувся до міністра транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН із пропозицією надати будь-яку необхідну технічну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в московському аеропорту «Домодєдово» прогримів вибух. За останніми даними, унаслідок вибуху загинули 35 осіб, 168 отримали поранення.

За попередніми даними, вибух скоїв терорист-смертник.