ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Зарубіжні страховики боятися страхувати Чорнобильську АЕС», в якому пише – уряд України не може застрахувати Чорнобильську АЕС. Відповідальність щодо ризику «завдання ядерного збитку» державним підприємством «Чорнобильська АЕС» відлякує іноземних перестрахувальників, без участі яких об`єкт застрахувати не вийде…

http://delo.ua/finance/zarubezhnye-strahovschiki-bojatsja-150774/

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Також «Діло» публікує матеріал «Міліція затримала колишнього спікера Криму», в якому пише, - депутат затриманий за підозрою в причетності до незаконних операцій із земельними ділянками. Зокрема, кримінальна справа порушена за фактом незаконного вилучення земель з користування військового радгоспу «Азовський» (Ленінський район)…

http://delo.ua/ukraine/milicija-zaderzhala-byvshego-spik-150765/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Домовилися по-сусідському» пише – провідні українські мобільні оператори прислухалися до рекомендацій Антимонопольного комітету і знизили тарифи на міжнародний роумінг. У компаніях стверджують, що комітет не знайшов фактів завищення вартості роумінгових послуг, але вони пішли назустріч АМКУ через небажання сваритися з держорганами…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1573414

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Економіка зволікає» пише – перспективи економіки України стають все більш невизначеними. Відсутність стабільності у фінансовій і фіскальній сферах дала підставу Європейському банку реконструкції і розвитку погіршити прогноз зростання української економіки в поточному році з 4,5% до 4%. Вітчизняні економісти поки що очікують швидшого зростання ВВП, сподіваючись на сприятливу кон`юнктуру зовнішніх ринків…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1573409

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Видання «Экономические известия» в публікації «Співвласники російського нафтового бізнесу планують відвідати Київ для захисту своїх українських інтересів» пише – у суперечці Міненерговуглепрому та імпортерів про доцільність введення мит на ввезення в країну нафтопродуктів переплелися державні, галузеві і корпоративні інтереси. Вплинути на рішення цього протистояння мають намір топ-менеджери двох провідних російських нафтових компаній — Герман Хан (TNK-BP) і Вагіт Алекперов («Лукойл»)…

http://finance.eizvestia.com/full/sovladelcy-rossijskogo-neftyanogo-biznesa-planiruyut-posetit-kiev-dlya-zashhity-svoih-ukrainskih-interesov

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Також «Экономические известия» в публікації «Порти знову паралізовані» пишуть - транспортна система одеського регіону знову заблокована: сотні контейнерів чекають розвантаження, але швидкість митного оформлення дозволяє пропускати в добу лише пару десятків…

http://markets.eizvestia.com/full/porty-opyat-paralizovany

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«Газета по-київськи» в публікації «Держтехогляд: ДАІ все-таки «підуть»?» пише – законопроект про відміну проходження перевірки технічного стану автомобілів у ДАІ передали на розгляд в Кабінет міністрів…

http://mycityua.com/articles/auto/2011/01/25/021017.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Теракт у Москві. Одеський ректор: «Бог допоміг пройти митницю в Домодєдово до вибуху» пише - великий терор знов прийшов до Росії. У понеділок ввечері в московському аеропорту «Домодєдово» відбувся потужний вибух, у результаті якого, за попередніми даними, загинули 35 осіб і ще близько 170 отримали поранення…

http://www.segodnya.ua/news/14216032.html

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «У «Газпромі» без змін» пише – голова правління «Газпрому» Олексій Міллер може залишитися біля керма концерну на третій термін. У травні у нього закінчується контракт. Але уряд поки не шукає заміну Міллеру…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253670/v_gazprome_bez_peremen

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Видання «Известия» в публікації «Безробітних стало більше» пише - 5,4 мільйона росіян зустріли 2011 рік у статусі безробітних. І шансів знайти нове місце у них небагато: за прогнозами експертів, в 2011 році безробіття тільки зросте…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150739/

(УНІАН)