Коморовський: Росія нашкодила відносинам із Польщею, поспішивши з рапортом щодо катастрофи

Російська Федерація поспішним оприлюдненням рапорту про причини Смоленської авіакатастрофи без врахування ключових зауважень польських експертів нашкодила відносинам з Польщею.

Про це сказав Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у програмі «крапка над і» на телеканалі TVN24.

За його словами, оприлюднення у січні Міждержавною авіаційною комісією кінцевого рапорту про причини катастрофи президентського літака під Смоленськом стало несподіванкою для Польщі, яка розраховувала на врахування в остаточному документі своїх зауважень.

„Польща розраховувала, що не буде поспіху, польські зауваження будуть оцінені та продискутовані, ефектом чого стануть зближені польський та російський рапорти. Сталося по-іншому. Сталося, як на мене, недобре, бо забракло часу на спокійний обмін аргументами до публікації рапорту”, - сказав Президент.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також назвав одностороннім рішення МАК опублікувати рапорт у січні.

„Без сумніву, дуже поспішили, мабуть, були на це якісь причини. І, без сумніву, наслідки цього не є добрими для польсько-російських відносин”, - відзначив він.

Водночас Президент Польщі висловив думку, що польським властям не варто відкидати російський рапорт, а лише вказати на його недоліки, відзначивши, що їх має вказати рапорт польських експертів.

Він також висловив надію, що різна оцінка причин Смоленської катастрофи не зашкодить полякам з росіянами розвивати нормальні двосторонні відносини.

„Це не корисні справи з точки зору польсько-російських відносин, але це не може означати переривання діалогу та припинення пошуку шансів, аби йти дорогою співпраці”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня МАК опублікував кінцевий рапорт про причини Смоленської катастрофи, в якому усю вину за трагедію поклав на польських пілотів, які нібито під тиском високопосадовців намагалися посадити літак, незважаючи на складні погодні умови.

Польща, яка отримала проект рапорту МАК 20 жовтня, відправила свої зауваження 19 грудня 2010 року.

За даними польських експертів, пілоти не намагалися посадити машину, а лише підійшли до висоти прийняття рішення - 100 метрів - звідки намагалися відійти на друге коло, але не встигли цього зробити.

Польські власті вважають співвідповідальними за катастрофу російських авіадиспетчерів, які, усвідомлюючи неможливість посадки в таких погодних умовах, дозволили пілотам підійти до висоти прийняття рішення, дезінформували про правильність курсу посадки та запізно наказали припинити зниження.

У катастрофі літака 10 квітня 2010 року під Смоленськом загинули 96 осіб, у тому числі Президент Польщі Лех Качинський з дружиною.